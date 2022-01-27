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    Епіфаній одужав від Covid-19

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    Блаженнійший митрополит Епіфаній&nbsp;отримав негативний тест на коронавірус&nbsp; - Епіфаній одужав від Covid-19
    Блаженнійший митрополит Епіфаній отримав негативний тест на коронавірус 
    фото: ПЦУ

    Митрополит повертається до виконання обов‘язків у звичайному режимі

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній одужав від коронавірусної хвороби. Про це сьогодні повідомила пресслужба Помісної церкви.

    «Напередодні було отримано негативний тест, стан здоров’я владики є добрий, він повертається до виконання обов‘язків у звичайному режимі», – зазначено в повідомленні.

    «Предстоятель ще раз дякує всім, хто турбувався про його здоров‘я, підносив за нього свої молитви та хто висловив йому добрі побажання швидкого одужання», – розповіли в пресслужбі.

    Про позитивний тест на Covid-19 Епіфанія стало відомо 15 січня. Вірян просили молитися за його здоров’я. Нагадаємо, на Різдво Епіфаній проводив святкове богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної церкви України.

    Зазначимо, що Рада наступного тижня працюватиме дистанційно. Чимало народних депутатів наразі хворіють.

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    Теги: здоров'я церква Українська православна церква православна церква хвороби Епіфаній
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    Епіфаній одужав від Covid-19