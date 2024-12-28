Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях
Оголошено I рівень небезпеки, жовтий
Сьогодні, 28 грудня, у західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях прогнозують туман. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Очікується видимість 200-500 м.
Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Нагадаємо, в Україні у суботу, 28 грудня, без істотних опадів. Подекуди – туман, слабка ожеледь.
Вітер переважно північний, 3-8 м/с.
У західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях туман, слабка ожеледь, на заході країни на дорогах подекуди ожеледиця.
Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°С. В Карпатах вночі від -1 до -6°С.
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