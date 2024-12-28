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Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях
Очікується видимість 200-500 м
фото з відкритих джерел

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий

Сьогодні, 28 грудня, у західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях прогнозують туман. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Очікується видимість 200-500 м.

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні
Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні
Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні у суботу, 28 грудня, без істотних опадів. Подекуди – туман, слабка ожеледь.

Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

У західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях туман, слабка ожеледь, на заході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°С. В Карпатах вночі від -1 до -6°С.

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Теги: погода

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