У Києві найближчими годинами очікується погіршення погодніх умов

У Києві сьогодні очікується туман та ожеледиця

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

У столиці та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 грудня очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Крім того, столицю огорнув густий туман.

Патрульна поліція нагадує про правила безпечної поведінки на дорозі. Водіям варто:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

збільшити дистанцію між автомобілями;

у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

Пішоходам варто бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, в Україні буде хмарно. На Правобережжі очікуються дощі. У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.