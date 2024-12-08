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У Києві найближчими годинами очікується погіршення погодніх умов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Києві найближчими годинами очікується погіршення погодніх умов
У Києві сьогодні очікується туман та ожеледиця
фото з відкритих джерел

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

У столиці та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 грудня очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

У Києві найближчими годинами очікується погіршення погодніх умов фото 1

Крім того, столицю огорнув густий туман.

Патрульна поліція нагадує про правила безпечної поведінки на дорозі. Водіям варто:

  • відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
  • знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
  • збільшити дистанцію між автомобілями;
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

Пішоходам варто бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, в Україні буде хмарно. На Правобережжі очікуються дощі. У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

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Теги: синоптик погода прогноз погоди

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