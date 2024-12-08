У Києві найближчими годинами очікується погіршення погодніх умов
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий
У столиці та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 грудня очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
Крім того, столицю огорнув густий туман.
Патрульна поліція нагадує про правила безпечної поведінки на дорозі. Водіям варто:
- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
- знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;
Пішоходам варто бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.
Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, в Україні буде хмарно. На Правобережжі очікуються дощі. У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
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