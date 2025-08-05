Головком повідомив, на якій ділянці фронту Сили Оборони мають успіхи

За словами головкома, на Північнослобожанському напрямку Сили Оборони мають успіхи

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності ЗСУ в липні. Про це йдеться на його сторінці у Facebook, передає «Главком».

Як повідомив головком Олександр Сирський, на сході країни російські окупанти намагались наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Українські війська «мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику «тисячі порізів», застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи».

Сирський розповів, що найскладніша ситуація наразі на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Водночас, за словами головкома, на Північнослобожанському напрямку Сили Оборони мають успіхи у звільненні території Сумській області.

Також українські військові продовжують вести бойові дії на Курщині.

До слова, у липні Сили оборони мали значні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike. Уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника.

«Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам «Шахедів» та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам» – каже він.

Як зазначив Сирський, завдяки удосконаленню системи управління БпЛА другий місяць поспіль Сили оборони мають сталу динаміку суттєвого зростання ефективності знищення противника. За його словами, це посилює безпосередню підтримку піхоти на полі бою.

Нагадаємо, в Україні триває 1259-й день повномасштабної війни.

Російські війська завдали двох ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 531 дрон-камікадзе та здійснили 3 108 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

5 серпня станом на 22:00 відбулося 11 3бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.