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    Більшість українців підтримують розпуск Верховної Ради і уряду

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    За розпуск Верховної Ради виступають&nbsp;63% опитаних українців - Більшість українців підтримують розпуск Верховної Ради і уряду
    За розпуск Верховної Ради виступають 63% опитаних українців
    фото: rada.gov.ua

    Порівняно з літом-осінню кількість людей, які підтримують розпуск парламенту і Кабміну, зросла

    Понад половина українців підтримують розпуск Верховної Ради і Кабінету міністрів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 14-16 грудня

    Так, більшість опитаних підтримують розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів: 63% і 58% відповідно.

    Графіка: ratinggroup
    Графіка: ratinggroup

    Водночас відставку й перевибори президента підтримують 43% опитаних. Проти такого сценарію 54% українців.

    Варто відзначити, що порівняно з літом-осінню кількість людей, які підтримують розпуск парламенту, зросла.

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    Також зросла і кількість українців, які підтримують розпуск Кабміну і відставку президента.

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    Дослідження тривало з 14 по 16 грудня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

    До слова, третина українців вважає, що наступний рік буде гіршим за 2021-й.

    Ще опитування Socis показало, що Зеленський очолив антирейтинг політиків. Раніше повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти.

    Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

    Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

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    Теги: Кабмін Верховна Рада соцопитування депутат відставка політика українці уряд
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    Більшість українців підтримують розпуск Верховної Ради і уряду