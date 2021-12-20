Більшість українців підтримують розпуск Верховної Ради і уряду

Порівняно з літом-осінню кількість людей, які підтримують розпуск парламенту і Кабміну, зросла

Понад половина українців підтримують розпуск Верховної Ради і Кабінету міністрів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 14-16 грудня

Так, більшість опитаних підтримують розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів: 63% і 58% відповідно.

Графіка: ratinggroup

Водночас відставку й перевибори президента підтримують 43% опитаних. Проти такого сценарію 54% українців.

Варто відзначити, що порівняно з літом-осінню кількість людей, які підтримують розпуск парламенту, зросла.

Також зросла і кількість українців, які підтримують розпуск Кабміну і відставку президента.

Дослідження тривало з 14 по 16 грудня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

До слова, третина українців вважає, що наступний рік буде гіршим за 2021-й.

Ще опитування Socis показало, що Зеленський очолив антирейтинг політиків. Раніше повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти.

Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.