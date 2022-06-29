Софія Ротару порушила мовчання та відреагувала на війну в Україні

Співачка пригадала удар російської ракети по торговому центру в Кременчуку

Софія Ротару знову почала говорити про війну в Україні. Востаннє співачка публікувала емоційний пост про те, як вона переживає непрості часи на початку повномасштабної війни.

Ротару писала про те, що вона у Києві і молиться за наших захисників та мир в Україні. Також артистка в лютому публікувала в соцмережах архівне відео свого легендарного виступу з піснею «Лелека на даху» в Instagram-stories за підписом «немає війни» та «мир на землі», після чого багато місяців нічого не писала.

Днями Ротару порушила мовчання та відреагувала на трагічні події у Кременчуці, де росіяни варварськи обстріляли ТЦ «Амстор», у якому перебувало понад тисячу відвідувачів. Артистка опублікувала в Instagram-stories траурну свічку з датою та назвою міста.

Сторіс Софії Ротару