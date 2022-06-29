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  4. Софія Ротару порушила мовчання та відреагувала на війну в Україні
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    Суспільство

    Софія Ротару порушила мовчання та відреагувала на війну в Україні

    Ротару підтримала жилетів Кременчуку - Софія Ротару порушила мовчання та відреагувала на війну в Україні
    Ротару підтримала жилетів Кременчуку
    фото з відкритих джерел

    Співачка пригадала удар російської ракети по торговому центру в Кременчуку

    Софія Ротару знову почала говорити про війну в Україні. Востаннє співачка публікувала емоційний пост про те, як вона переживає непрості часи на початку повномасштабної війни.

    Ротару писала про те, що вона у Києві і молиться за наших захисників та мир в Україні. Також артистка в лютому публікувала в соцмережах архівне відео свого легендарного виступу з піснею «Лелека на даху» в Instagram-stories за підписом «немає війни» та «мир на землі», після чого багато місяців нічого не писала.

    Днями Ротару порушила мовчання та відреагувала на трагічні події у Кременчуці, де росіяни варварськи обстріляли ТЦ «Амстор», у якому перебувало понад тисячу відвідувачів. Артистка опублікувала в Instagram-stories траурну свічку з датою та назвою міста.

    Сторіс Софії Ротару
    Сторіс Софії Ротару

    Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

    Вчора відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

    Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.

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    Теги: росія окупанти війна Україна співачка окупація Кременчук #stoprussia
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    Софія Ротару порушила мовчання та відреагувала на війну в Україні