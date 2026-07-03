На Київ насувається гроза: синоптики оголосили «жовтий» рівень небезпеки

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев

Уночі 4 липня в Києві очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджають в Українському гідрометцентрі, інформує «Главком»

Загалом у суботу, 4 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. Спека трохи спаде: температура повітря вночі становитиме 14–16°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 22–24°.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Куди телефонувати в разі надзвичайних ситуацій:

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, сьогодні вдень, 3 липня 2026 року, Вишгород опинився в епіцентрі раптової та потужної негоди. Після 14:00 у місті розпочалася потужна злива, яка супроводжувалася градом та за лічені хвилини перетворила дороги на суцільні річки.

Як повідомлялося, ввечері 29 червня Київ накрила сильна негода. Шквальний вітер валив дерева. Після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Також у місті було чути грім, небо затягнули темні хмари. Через негоду у Києві та Київській області оголошувався І (жовтий) рівень небезпечності.



