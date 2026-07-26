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Балістична атака на Київ: рятувальники показали наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Балістична атака на Київ: рятувальники показали наслідки
Наслідки ракетної атаки на Київщину, 26 липня 2026 р.
фото: ДСНС

Пожежі виникли у трьох районах столиці

Рятувальники загасили пожежі, що утворилися внаслідок ракетного удару по Києву в ніч на 26 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Унаслідок обстрілу виникли пожежі у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах.

Балістична атака на Київ: рятувальники показали наслідки фото 1
Наслідки ракетної атаки на Київ, 26 липня 2026 р.
Наслідки ракетної атаки на Київ, 26 липня 2026 р.
фото: ДСНС

За даними надзвичайників, у Деснянському районі згорів склад, а також 10 машин і вантажівка на парковці. У Шевченківському палала чотириповерхова відселена будівля, а в Солом'янському – сталася пожежа й руйнування в нежитловому приміщенні.

Станом на зараз усі пожежі ліквідовані.

Балістична атака на Київ: рятувальники показали наслідки фото 2
Унаслідок обстрілу виникли пожежі в трьох районах столиці
Унаслідок обстрілу виникли пожежі в трьох районах столиці
фото: ДСНС

Нагадаємо, що в ніч проти 26 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. За даними мера столиці Віталія Кличка, у Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий житловий будинок, унаслідок чого сталося загоряння на рівні сьомого та восьмого поверхів.

У Солом'янському районі через падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової забудови, а в Деснянському районі загорілися автомобілі на парковці. 

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Теги: Київ обстріл ракетна атака ДСНС пожежа

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