Балістична атака на Київ: рятувальники показали наслідки

Пожежі виникли у трьох районах столиці

Рятувальники загасили пожежі, що утворилися внаслідок ракетного удару по Києву в ніч на 26 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Унаслідок обстрілу виникли пожежі у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах.

Наслідки ракетної атаки на Київ, 26 липня 2026 р. фото: ДСНС

За даними надзвичайників, у Деснянському районі згорів склад, а також 10 машин і вантажівка на парковці. У Шевченківському палала чотириповерхова відселена будівля, а в Солом'янському – сталася пожежа й руйнування в нежитловому приміщенні.

Станом на зараз усі пожежі ліквідовані.

Унаслідок обстрілу виникли пожежі в трьох районах столиці фото: ДСНС

Нагадаємо, що в ніч проти 26 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. За даними мера столиці Віталія Кличка, у Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий житловий будинок, унаслідок чого сталося загоряння на рівні сьомого та восьмого поверхів.

У Солом'янському районі через падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової забудови, а в Деснянському районі загорілися автомобілі на парковці.