Дрони атакували Крим: вибухи у Ялті, Феодосії й Алушті

У Феодосії окупанти намагалися збивати дрони, але безуспішно

У ніч на 22 липня тимчасово окупований Крим знову атакували безпілотники – вибухи й пожежі зафіксували одразу в кількох містах півострова, зокрема в Ялті, Феодосії та Алушті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали «Кримський вітер», Supernova+ та Exilenova+.

Ялта: знову ціль – підстанція «Дарсан»

Близько півночі підписники «Кримського вітру» повідомили про проліт дрона й вибух у Ялті, а невдовзі – ще один потужний вибух, після якого в місті чули стрілянину. За даними каналу, після вибухів над районом пагорба Дарсан спостерігали яскраве зарево – саме там розташована електропідстанція 110/10 кВ «Дарсан», по якій безпілотники вже кілька разів завдавали ударів цього літа. У самій Ялті після прильоту почалася пожежа, у частині районів міста зникло світло. Пізніше очевидці повідомляли про повторний проліт дронів над містом – окупаційні військові намагалися відстрілюватися трасуючими кулями.

фото: соцмережі

Алушта та Феодосія також під ударом

В Алуште після вибуху також зникло електропостачання – місцеві публічні канали повідомляють про удар по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. У Феодосії пролунали вибухи та стрілянина: за словами очевидців, мобільні вогневі групи окупантів намагалися збивати безпілотники, однак безрезультатно, а в місті відчувався запах гару.

Офіційні окупаційні структури наразі не коментували масштаб пошкоджень у жодному з уражених міст.

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Нагадаємо, підстанцію «Дарсан» у Ялті вже атакували дронами на початку цього тижня – тоді вибухи були настільки потужними, що окупанти тимчасово заблокували рух через Кримський міст.