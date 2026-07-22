Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дрони атакували Крим: вибухи у Ялті, Феодосії й Алушті

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Крим: вибухи у Ялті, Феодосії й Алушті
Підстанцію «Дарсан» безпілотники атакували вже вкотре за останній тиждень
фото: соцмережі

У Феодосії окупанти намагалися збивати дрони, але безуспішно

У ніч на 22 липня тимчасово окупований Крим знову атакували безпілотники – вибухи й пожежі зафіксували одразу в кількох містах півострова, зокрема в Ялті, Феодосії та Алушті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали «Кримський вітер», Supernova+ та Exilenova+.

Ялта: знову ціль – підстанція «Дарсан»

Близько півночі підписники «Кримського вітру» повідомили про проліт дрона й вибух у Ялті, а невдовзі – ще один потужний вибух, після якого в місті чули стрілянину. За даними каналу, після вибухів над районом пагорба Дарсан спостерігали яскраве зарево – саме там розташована електропідстанція 110/10 кВ «Дарсан», по якій безпілотники вже кілька разів завдавали ударів цього літа. У самій Ялті після прильоту почалася пожежа, у частині районів міста зникло світло. Пізніше очевидці повідомляли про повторний проліт дронів над містом – окупаційні військові намагалися відстрілюватися трасуючими кулями.

Дрони атакували Крим: вибухи у Ялті, Феодосії й Алушті фото 1
фото: соцмережі

Алушта та Феодосія також під ударом

В Алуште після вибуху також зникло електропостачання – місцеві публічні канали повідомляють про удар по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. У Феодосії пролунали вибухи та стрілянина: за словами очевидців, мобільні вогневі групи окупантів намагалися збивати безпілотники, однак безрезультатно, а в місті відчувався запах гару.

Офіційні окупаційні структури наразі не коментували масштаб пошкоджень у жодному з уражених міст.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Нагадаємо, підстанцію «Дарсан» у Ялті вже атакували дронами на початку цього тижня – тоді вибухи були настільки потужними, що окупанти тимчасово заблокували рух через Кримський міст.

Читайте також:

Теги: стрілянина військові окупанти вибух пожежа Кримський міст Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед виходом із дому чоловік узяв гвинтівку та боєприпаси, вигукуючи фрази на кшталт «це революція» та «Макрона повалено»
82-річний француз влаштував стрілянину, повіривши у повалення Макрона та початок революції
22 червня, 10:20
Востаннє сили оборони завдали удару по Керченському мосту 3 червня 2025 року
Аналітики ISW назвали слабке місце російської логістики в Криму
22 червня, 10:26
Ворожий дрон атакував будинок багатодітної родини на Сумщині
Окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині: загинули троє, серед них дитина
22 червня, 09:31
У 2014 році Путін називав півострів «непотопним авіаносцем»
NYT: Україна перетворює Крим на «гігантську логістичну мишоловку»
5 липня, 05:10
В Азовському морі уражено два танкери з бензином для Криму
В Азовському морі уражено два танкери з бензином для Криму
6 липня, 13:50
Полонений жорстоко вбив свого командира
Окупант розповів, як застрелив свого командира, а потім спалив його тіло
12 липня, 16:53

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Три догани від Сирського і підтримка Федорова: хто такий новий головком ЗСУ Драпатий
Три догани від Сирського і підтримка Федорова: хто такий новий головком ЗСУ Драпатий
Дрони атакували Крим: вибухи у Ялті, Феодосії й Алушті
Дрони атакували Крим: вибухи у Ялті, Феодосії й Алушті
Захисниці отримали перші жіночі бронежилети: Міноборони розкрило деталі
Захисниці отримали перші жіночі бронежилети: Міноборони розкрило деталі
Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий звернувся до українців
Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий звернувся до українців
188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026
188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
83K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua