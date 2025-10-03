Соціологи визначили, яка з умов Путіна найменше дратує українців

Респондент критично налаштовані щодо відмови України від окупованих територій

Згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, 18,2% українців погодилися б на припинення війни з Росією в обмін на закріплення в Конституції нейтрального та безʼядерного статусу України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування.

Серед усіх умов, озвучених російським диктатором Володимиром Путіним для припинення війни, респонденти віддали найбільше голосів за позаблоковий статус України. Тим часом 68,1% опитаних вважають, що на подібні умови українській владі погоджуватися не варто, ще 13,7% – не визначилися. Водночас лише 9,8% погодилися б припинити війну, в обмін на скасування західних санкцій проти РФ.

Варто зазначити, що респонденти критично налаштовані щодо відмови України від окупованих територій. На запитання про виведення Сил оборони з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в обмін на мир абсолютна більшість (90,2%) відповіла, що не погодилася б на умови Путіна. Схожий результат і щодо статусу окупованих територій як регіонів Росії в міжнародних документах – 89,4% висловили незгоду.

Нагадаємо, терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, готові 62% українців. На тлі активізації перемовних зусиль з боку нинішньої адміністрації США у багатьох закордонних оглядачів виникла думка, що нібито українці вбачають у цьому завершення війни найближчим часом. Київський міжнародний інститут соціології спростовує це твердження, спираючись на дані опитування.

Серед тих, хто очікує на завершення цього року, 41% готові терпіти стільки, буде потрібно. Показник серед тих, хто очікує завершення в 2026 році – 63%, серед тих, хто очікує в 2027 році і пізніше – 74%. А серед тих, хто відповів «не знаю», готові терпіти стільки, скільки буде потрібно – 62%.

До слова, згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Польським економічним інститутом та Фондом Бертельсмана, значна більшість поляків (понад 80%) підтримують майбутнє розширення Європейського Союзу. Зокрема, 63% респондентів висловилися на підтримку вступу України до блоку, що є найвищим показником серед усіх країн-кандидатів.