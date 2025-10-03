Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Соціологи визначили, яка з умов Путіна найменше дратує українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Соціологи визначили, яка з умов Путіна найменше дратує українців
Більшість українців не збирається погоджуватися на умови російського диктатора для припинення війни
фото: російські ЗМІ

Респондент критично налаштовані щодо відмови України від окупованих територій

Згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, 18,2% українців погодилися б на припинення війни з Росією в обмін на закріплення в Конституції нейтрального та безʼядерного статусу України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування.

Серед усіх умов, озвучених російським диктатором Володимиром Путіним для припинення війни, респонденти віддали найбільше голосів за позаблоковий статус України. Тим часом 68,1% опитаних вважають, що на подібні умови українській владі погоджуватися не варто, ще 13,7% – не визначилися. Водночас лише 9,8% погодилися б припинити війну, в обмін на скасування західних санкцій проти РФ.

Соціологи визначили, яка з умов Путіна найменше дратує українців фото 1

Варто зазначити, що респонденти критично налаштовані щодо відмови України від окупованих територій. На запитання про виведення Сил оборони з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в обмін на мир абсолютна більшість (90,2%) відповіла, що не погодилася б на умови Путіна. Схожий результат і щодо статусу окупованих територій як регіонів Росії в міжнародних документах – 89,4% висловили незгоду.

Нагадаємо, терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, готові 62% українців. На тлі активізації перемовних зусиль з боку нинішньої адміністрації США у багатьох закордонних оглядачів виникла думка, що нібито українці вбачають у цьому завершення війни найближчим часом. Київський міжнародний інститут соціології спростовує це твердження, спираючись на дані опитування.

Серед тих, хто очікує на завершення цього року, 41% готові терпіти стільки, буде потрібно. Показник серед тих, хто очікує завершення в 2026 році – 63%, серед тих, хто очікує в 2027 році і пізніше – 74%. А серед тих, хто відповів «не знаю», готові терпіти стільки, скільки буде потрібно – 62%.

До слова, згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Польським економічним інститутом та Фондом Бертельсмана, значна більшість поляків (понад 80%) підтримують майбутнє розширення Європейського Союзу. Зокрема, 63% респондентів висловилися на підтримку вступу України до блоку, що є найвищим показником серед усіх країн-кандидатів.

Читайте також:

Теги: соцопитування путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Путін не виглядає нині, як переможець
Єдиний шлях до миру – це перемога України
22 вересня, 12:27
Російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі
Атака РФ на Польщу. Глава МЗС України розповів, які дії розв'яжуть руки Путіну
10 вересня, 09:15
Путін переконаний у своїй військовій перевазі та хоче, щоб Київ прийняв його умови
NYT назвав атаку дронів на Польщу сигналом Путіна для України, Європи та Трампа
11 вересня, 01:20
Абсолютно безрозсудні дії російського уряду є частиною довгої серії провокацій - канцлер Німеччини
Мерц розповів, навіщо Путін атакував Польщу
11 вересня, 09:52
Росія робить вигляд, що прагне припинити війну, і тим самим дезінформує українське суспільство
Розвідка пояснила, для чого Путін імітує переговори про закінчення війни в Україні
6 вересня, 19:22
Денис Мацуєв відомий своїми дружніми стосунками з Володимиром Путіним
У Греції скасовано концерт російського піаніста, який є другом Путіна
10 вересня, 18:14
Фінський лідер визнає, що перспективи діалогу наразі мінімальні
Стубб: без прогресу в переговорах, гарантії безпеки для України залишаться теорією
21 вересня, 04:11
Диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці
Трамп: Мої стосунки з Путіним нічого не означали
23 вересня, 23:59
Криворог: Дехто в Іспанії поважає Путіна
Російський футболіст заявив, що половина іспанців підтримують Путіна
25 вересня, 09:30

Суспільство

Соціологи визначили, яка з умов Путіна найменше дратує українців
Соціологи визначили, яка з умов Путіна найменше дратує українців
Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
Потяг «Київ-Краматорськ» став «Ребелією». «Укрзалізниця» відреагувала на скандал у мережі
Потяг «Київ-Краматорськ» став «Ребелією». «Укрзалізниця» відреагувала на скандал у мережі
Боронив Україну з березня 2022 року. Згадаймо Дмитра Россоху
Боронив Україну з березня 2022 року. Згадаймо Дмитра Россоху
В Україні хмарно з проясненнями та без опадів: погода на 3 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями та без опадів: погода на 3 жовтня 2025
Стало відомо, скільки українців віком 18-22 років виїхало до Польщі
Стало відомо, скільки українців віком 18-22 років виїхало до Польщі

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua