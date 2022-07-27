Спека та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 27 липня

27 липня у західній частині країни через грози, подекуди град та шквали оголошено І рівень небезпечності

У середу, 27 липня, в Україні буде доволі тепло, у західних та східних областях ітиме дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 27 липня у західній частині країни очікується короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у східних областях слабкий дощ, вночі подекуди туман, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18, вдень 27-32°, у західних областях 21-26°.

27 липня у західній частині країни через грози, подекуди град та шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

27-29 липня у більшості західних, південних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 27 липня буде сухо. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

27-29 липня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, цього літа в Європі фіксують небачено високі температурни. Наприклад, нещодавно Британія ввела надзвичайний стан через спеку.

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