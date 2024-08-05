Дощ у низці областей, переважно 27° тепла: прогноз погоди на 5 серпня

Вдень температура переважно підніметься до 22-27°

5 серпня в Україні буде хмарно з проясненнями, у низці областей очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок у східних, більшості південних, вдень і в західних областях дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 12-17°. Вдень підніметься до 22-27°, у західних областях очікується 19-24°. У південній частині вночі сягатиме 15-20°, вдень – 25-30°.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 12-17° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та близько 24-26° тепла вдень.