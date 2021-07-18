Спека та місцями грози: прогноз погоди на 18 липня
Дощі з грозами можуть охопити західні, північні та частину центральних областей
Так, дощі з грозами можуть охопити західні, північні та частину центральних областей.
Переважно температура повітря в Україні буде +30...+35. Однак прохолодніше буде у Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях – +29...+31.
Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у західних областях очікуються помірні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у північних областях місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози, на решті території країни без опадів.
Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 28-33°, на півдні країни до 36°, у західних областях вночі 14-19°, вдень 21-26°, у північних областях 25-30°.
У Києві 18 липня вночі буде без опадів, вдень місцями ітиме невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 30-32°.
Додамо, що ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік від початку спостережень.