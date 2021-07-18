Спека та місцями грози: прогноз погоди на 18 липня

На заході країни можливі град та шквали

Дощі з грозами можуть охопити західні, північні та частину центральних областей

Погода в Україні у неділю, 18 липня, буде ще досі спекотною. У більшості регіонів позначка термометру перевалюватиме за +30. Щоправда, на Заході буде свіжіше. Крім того, у багатьох областях можливі грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, дощі з грозами можуть охопити західні, північні та частину центральних областей.

Переважно температура повітря в Україні буде +30...+35. Однак прохолодніше буде у Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях – +29...+31.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у західних областях очікуються помірні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у північних областях місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози, на решті території країни без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 18 липня

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 28-33°, на півдні країни до 36°, у західних областях вночі 14-19°, вдень 21-26°, у північних областях 25-30°.

У Києві 18 липня вночі буде без опадів, вдень місцями ітиме невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 30-32°.

Додамо, що ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік від початку спостережень.

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