Не працює кондиціонер у поїзді? Що робити пасажиру та чи повернуть гроші за квиток

У купейних і люкс-вагонах кондиціонування є обов’язковою складовою послуги

На тлі аномальної спеки в Україні поїздки залізницею стають особливо складними, адже температура у вагонах може суттєво підвищуватися, а системи кондиціонування не завжди справляються з навантаженням. Водночас у деяких вагонах справний кондиціонер – не просто питання комфорту, а обов'язкова складова перевезення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судово-юридичну газету».

Зокрема, нормативними документами визначено, в яких вагонах має бути кондиціонер та якою повинна бути температура повітря. Пасажири також мають право реагувати на неналежні умови перевезення: звертатися до працівників поїзда, фіксувати порушення та подавати скарги, а в окремих випадках – вимагати компенсацію.

Де кондиціонер має бути обов’язково

Відповідно до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, кондиціонування входить до переліку базових послуг у вагонах купе та люкс, а також у вагонах першого класу регіональних експресів.

У плацкартних вагонах наявність кондиціонера не є обов'язковою. Натомість там має справно та безперебійно працювати система вентиляції. Інформація про наявність кондиціонування має бути зазначена на піктограмах вагонів.

Під час купівлі квитка на сайті або в застосунку «Укрзалізниці» також можна звернути увагу на позначку у вигляді сніжинки: вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. Якщо сніжинка перекреслена або відсутня, система охолодження у вагоні не передбачена.

Вагони з кондиціонерами та без мають спеціальні позначки скриншот

Якою має бути температура у вагоні

Державні санітарні правила передбачають, що влітку у вагонах із кондиціонуванням температура має становити від +22°C до +26°C. У зимовий та перехідний періоди – від +18°C до 22°C.

У літній період кондиціонери у вагонах мають вмикати щонайменше за 30 хвилин до початку посадки пасажирів. У вагонах, обладнаних системами автоматичної вентиляції та кондиціонування, вентиляція повинна запускатися автоматично залежно від температури повітря всередині.

Крім того, несправність систем вентиляції, опалення, холодного або гарячого водопостачання може стати підставою для недопуску вагона в рейс або його відчеплення у пунктах формування та обороту.

Чому кондиціонер може не справлятися зі спекою

За даними перевізника, під час піку літніх перевезень на маршрутах працюють близько 1,4 тис. вагонів, приблизно 1 тис. із них обладнані кондиціонерами. Водночас значна частина має системи старого зразка, які не розраховані на екстремально високі температури та можуть давати збої.

Найефективніше кондиціонування працює, коли потяг рухається зі швидкістю понад 40 км/год. Під час тривалих зупинок, прикордонного контролю або руху гірськими ділянками ефективність охолодження може знижуватися. Саме тому одразу після відправлення у вагоні ще може бути спекотно.

В «Укрзалізниці» також пояснюють, що деякі вікна у вагонах не відчиняються через особливості роботи системи кондиціонування або тому, що виконують функцію аварійних виходів.

Що робити пасажиру, якщо кондиціонер не працює

Насамперед пасажиру варто повідомити провідника – іноді проблему можна усунути налаштуванням або перезапуском обладнання. Якщо це не допомогло, слід звернутися до начальника поїзда та попросити зафіксувати звернення.

Якщо в інших вагонах є вільні місця зі справним кондиціонуванням, можна попросити про переведення. Також варто письмово зафіксувати скаргу та, за можливості, зробити фото або відео, що підтверджують проблему.

Після поїздки пасажир може звернутися безпосередньо до «Укрзалізниці», вказавши дату поїздки, номер потяга та вагона і додавши наявні докази. Щодо питань безпеки руху та технічного стану транспорту можна звертатися до Укртрансбезпеки, а щодо порушення прав споживача – до Держпродспоживслужби.

Чи можна повернути частину вартості квитка

Правила перевезення не передбачають автоматичної компенсації частини вартості квитка лише через несправність кондиціонера. Однак пасажир має право на отримання послуги належної якості відповідно до законодавства про захист прав споживачів.

Це підтверджує і судова практика. У справі №216/3789/16-ц Верховний Суд погодився, що відсутність належного кондиціонування у вагоні швидкісного поїзда свідчить про надання послуги неналежної якості. У цій справі суд визнав правомірним часткове повернення вартості проїзду та стягнення моральної шкоди.

В іншій справі – №757/12721/17-ц, яка стосувалася значного запізнення потяга, – Верховний Суд підтвердив, що у разі доведеного надання неякісної послуги пасажир може претендувати і на відшкодування моральної шкоди, якщо доведе спричинені порушенням моральні страждання.

Тому важливо не лише повідомити про несправність провідника, а й зафіксувати порушення: звернутися до начальника поїзда, залишити письмову скаргу, зробити фото чи відео та зберегти відповідь перевізника. Такі докази можуть знадобитися, якщо пасажир вирішить вимагати компенсацію або захищати свої права в суді.

Нагадаємо, у серпні Україну накрила аномальна спека. У багатьох регіонах країни були оновлені температурні рекорди. Подекуди максимальна температура повітря перевищила попередні історичні показники, які трималися понад 60 років.

За словами медиків, найбільш вразливими до перегріву є діти, люди старшого віку, вагітні, а також люди із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом та іншими хронічними недугами. У спекотні дні фахівці насамперед радять не перебувати під прямим сонячним промінням у період із 11:00 до 16:00, коли сонце найбільш активне.