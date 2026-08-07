Українці різко збільшили кількість виїздів за кордон на початку літа

Понад 240 тис. українців залишилися за кордоном від початку року

Лише за червень кількість тих, хто виїхав з України, перевищила кількість тих, хто повернувся, більш ніж на 210 тис. осіб

За перше півріччя 2026 року українці 14,01 млн разів перетнули державний кордон. Найбільшу активність зафіксували у червні, який водночас сформував основну частину різниці між кількістю виїздів та повернень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Опендатаботу.

Загалом протягом перших шести місяців 2026 року Державна прикордонна служба зафіксувала 16,23 млн офіційних перетинів державного кордону. Показник практично не змінився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

фото: Опендатабот

На громадян України припало 86% усіх перетинів – 14,01 млн. З них 7,13 млн становили виїзди з України, а 6,89 млн – повернення.

Таким чином, від початку року кількість виїздів українців перевищила кількість повернень на 244,3 тис. Це майже відповідає показнику за аналогічний період 2025 року, коли різниця становила 251 тис.

У середньому українці перетинали державний кордон 2,34 млн разів на місяць. Водночас активність суттєво змінювалася залежно від сезону.

Найменше перетинів зафіксували у лютому – 1,7 млн. Уже на початку літа показник різко зріс: у червні українці перетнули кордон 3,17 млн разів. Це на 36% більше за середньомісячний рівень першого півріччя.

Саме червень сформував переважну частину різниці між виїздами та поверненнями. Протягом місяця з України виїхало на 210,9 тис. громадян більше, ніж повернулося.

Таким чином, на червень припало понад 86% загальної різниці між виїздами та поверненнями українців за перші шість місяців 2026 року.

Водночас загальна кількість перетинів кордону за пів року залишилася приблизно на торішньому рівні, попри різке сезонне зростання активності на початку літа.