Справа екснардепа Грановського. Суддя Апеляційної палати ВАКС заявив про незгоду з останніми рішеннями суду

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Справа екснардепа Грановського. Суддя Апеляційної палати ВАКС заявив про незгоду з останніми рішеннями суду
колаж: glavcom.ua

Суддя Павлишин: сторона обвинувачення не долучила жодного доказу на підтвердження, що Грановський вчинив злочин

Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Олег Павлишин у своїй окремій думці заявив, що сторона обвинувачення не надала достатніх доказів для підтвердження підозри від 21 жовтня 2022 року та зміненої підозри від 3 жовтня 2024 року стосовно Олександра Грановського. Про це відомо з окремої думки судді Павлишина О.Ф. на ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15.08.2025.

Зокрема, зі свідчень низки свідків Парфененка Д. М., Горбатка В. С., Вакеряка В. Я., Ляхова О. Б., Задорожного Є. П. та Олівера Хеллера не вбачається, що Грановський самостійно чи через інших осіб давав доручення службовим особам ПАТ «ОПЗ» на вчинення дій, які, за версією слідства, завдали збитків підприємству.

Також, на думку судді, не підтверджують цього ані контракти з компанією Newscope Estates Limited, ані висновки експертів, ані протоколи оглядів і допитів. Протокол огляду телефонних з’єднань, яким обґрунтовувалося спілкування Грановського з іншими фігурантами, не містить підтвердження належності номерів підозрюваному.

Крім того, наказ Фонду держмайна №629 від 29 квітня 2015 року, яким обґрунтовувалося обрання Ткаченко О. С. до складу правління ОПЗ, не може бути доказом, оскільки він був погоджений Кабінетом Міністрів та реалізований на засіданні наглядової ради без прямого причинно-наслідкового зв’язку з діями Грановського.

Справа екснардепа Грановського. Суддя Апеляційної палати ВАКС заявив про незгоду з останніми рішеннями суду фото 1
Справа екснардепа Грановського. Суддя Апеляційної палати ВАКС заявив про незгоду з останніми рішеннями суду фото 2

Суддя Павлишин наголосив, що жоден доказ, поданий стороною обвинувачення, не підтверджує, що Грановський організував чи керував зловживаннями на ОПЗ з метою отримання неправомірної вигоди для Newscope Estates Limited.

За таких обставин, на його думку, апеляційна скарга прокурора САП не підлягала задоволенню, а рішення слідчого судді від 20 серпня 2024 року слід було залишити без змін. Водночас апеляційні скарги захисників Грановського на ухвалу слідчого судді від 19 березня 2025 року, на переконання судді, мали бути задоволені з подальшим скасуванням зміненої підозри від 3 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, слідство вважає народного депутата VIII скликання Олександра Грановського організатором схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив начебто завдала збитків АТ «Одеський припортовий завод» (99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн грн.

