Ви добре спите? Стартувала міжнародна кампанія на підтримку посилення української ППО

Кампанія Sleep well? покликана нагадати світові, що посилення української ППО не повинно зникати з міжнародного порядку денного

Стартувала міжнародна кампанія Sleep well? (Ви добре спите?). Її мета – дати відсіч ворогу на інформаційному та дипломатичному фронтах і домогтися надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільноту українців, що діють за кордоном, Strichka.

Кампанія Sleep well? покликана нагадати світові, що спокійний сон не має бути привілеєм, а питання посилення української ППО не повинно зникати з міжнародного порядку денного.

«Ми не можемо дозволити, щоб кадри з дітьми, які сплять на підлозі метро, стали буденністю для світу, – говорить Оксана Гусак, виконавча директорка платформи Strichka. – Кожна ніч без сну в Україні – це результат недостатньої рішучості партнерів. Кампанією SLEEP WELL? ми хочемо поставити світові просте, але незручне запитання: «Ви добре спите, поки по наших містах б'ють ракетами?». Наша мета – перетворити співчуття на конкретні дії: на нові системи ППО, які врятують життя».

У межах кампанії в застосунку Strichka запущено серію щоденних дій з 20 завдань «Більше ППО для України». Компанія об'єднала 17 організацій з 12 країн світу, серед яких Німеччина, Італія, Естонія, Франція та Перу. При цьому ініціатива не обмежується лише застосунком чи соціальними мережами, а виходить на вулиці.

Як долучитися до кампанії Sleep well?

Завантажуйте застосунок Strichka та долучайтеся до спільноти активних українців. Заходь у Strichka щодня → виконуй просте завдання → накопичуй бали та монети → обмінюй на призи та рухайся до головної винагороди.

Через застосунок користувачі можуть виконувати завдання на користь України, заробляти бали та обмінювати їх на військові сувеніри, психологічні консультації, книги та інші корисні предмети.

Представники українських спільнот за кордоном можуть приєднатися до організації та участі в акції, написавши на [email protected].