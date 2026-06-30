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«Довго не протягнемо». Глава «Сбербанку» зробив невтішний прогноз для економіки РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Довго не протягнемо». Глава «Сбербанку» зробив невтішний прогноз для економіки РФ
«Сбербанк» спрогнозував майбутнє економіки РФ
фото: Reuters

Герман Греф заявив, що російська економіка не зможе довго працювати за нинішніх високих ставок та попередив про скорочення інвестицій

Глава російського «Сбербанку» Герман Греф заявив, що економіка Росії не зможе довго функціонувати за нинішнього рівня ключової ставки Центрального банку. За його словами, високі кредитні ставки стримують розвиток економіки, а обсяг інвестицій цього року може скоротитися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Виступаючи на річних зборах акціонерів, Греф наголосив, що ключову ставку необхідно знижувати. «При экстремально высоких ставках экономика долго существовать не может», – заявив він.

За словами глави «Сбербанку», російська економіка наразі є «переохолодженою», а нинішнє зростання цін зумовлене великою кількістю одноразових чинників, які виникають поза ринковим середовищем. Серед них він назвав проблеми в енергетичному секторі.

Греф також спрогнозував, що інвестиції в російську економіку цього року можуть скоротитися ще на 2–3%. На тому ж заході керівник найбільшого банку РФ торкнувся теми війни проти України.

«Я не думаю, що є в країні людина, у якої є якісь інші хвилювання, окрім якнайшвидшого завершення воєнних дій, це очевидно», – сказав Греф.

Раніше, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, він заявляв, що ключова ставка на рівні 10-12% є психологічною межею для російського бізнесу. Водночас 19 червня Центральний банк Росії знизив ключову ставку до 14,25% річних. Голова регулятора Ельвіра Набіулліна тоді наголосила, що подальші рішення щодо її зміни залежатимуть від економічної ситуації.

Нагадаємо, через повномасштабну війну проти України та міжнародні санкції Росія дедалі активніше фінансує державні витрати за рахунок дорогих внутрішніх запозичень. За оцінками Bloomberg Economics, протягом наступного десятиліття країна витратить на виплату відсотків за державним боргом щонайменше 15% свого валового внутрішнього продукту.

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Теги: росія економіка війна

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