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Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Путін повірив у власну пропаганду?

glavcom.ua
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Костянтинівка щодня потрапляє під російські обстріли
фото: Сергій Горбунов/Facebook

Бої за Костянтинівку: що приховує російська пропаганда

Роздвоєння реальності. На російському телебаченні ввечері 3 липня активно крутили ролик із Путіним у військовій формі, який ледь не перебував у бліндажі на передовій. Там Герасимов урочисто доповідає про взяття Костянтинівки та всієї Луганської області.

Щоб не менш урочисто повідомити про це російським пропагандистам, Путін і влаштував цей театр для інфантильного юного глядача у військовій формі та декораціях позицій.

Пєсков гордо пояснив слухняному стаду щасливих Z-військових кореспондентів, що для того, щоб витягнути з Герасимова таку масштабну й радісну новину, Путіну довелося дістатися до одного з допоміжних командних пунктів об’єднаного угруповання військ.

Я так і не зрозумів, навіщо такі складнощі? Застати такого ж боягузливого, як і сам Путін, Герасимова на КП шансів немає. Його треба ловити в Москві або на дачі. Гаразд, критикувати режисера й акторів може кожен – не будемо захоплюватися. Відразу до справи.

Тему з Костянтинівкою підхопили й роздули одразу всі канали. Там не стільки святкували, скільки зловтішалися, з нетерпінням очікували швидкої перемоги над усіма навколо і в сотий раз незрозуміло навіщо брехали, що відбудують захоплені руїни.

Такі обіцянки лунають завжди, і поки що жодного разу нічого не відбудували. Ну не будемо зволікати – Костянтинівку вони не взяли. Цю інформацію підтвердили в Генштабі, у 19-й армії та мої побратими, які зараз перебувають на тому напрямку. Тривають важкі, дуже важкі міські бої.

А Герасим (так у Росії називають Герасимова) – бреше. Як сивий Лавров. І Путін бреше. Це дуже просте рівняння з однією невідомою. Герасимов бреше Путіну і знає, що бреше.

А Путін бреше всім іншим, але невідомо, чи бреше він свідомо, чи вірить у брехню Герасима. Якщо вірить – даремно. Одному Герасиму собачка Му-му теж вірила, і чим це для неї закінчилося? Негативним спливанням.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія війна Україна Донбас

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Кирило Сазонов

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