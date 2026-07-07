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Понад рік вважався зниклим без вісти. Згадаймо Романа Скобельського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Понад рік вважався зниклим без вісти. Згадаймо Романа Скобельського
За віддану службу герой нагороджений медаллю «Ветеран війни»
колаж: glavcom.ua

У 2025 році Роман Скобельський став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Скобельського.

Життя воїна обірвалося 27 травня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Роман Скобельський народився 26 грудня 1990 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №92 м. Львова. Згодом здобув професії слюсаря з ремонту автомобілів та електрогазозварювальника у Вищому професійному училищі №63 м. Львова.

Працював зварювальником в акціонерному товаристві «Українська залізниця».

Зі слів рідних, Роман любив подорожувати, рибалити та збирати гриби. Був спокійною, працьовитою, доброю й позитивною людиною, мав гарне почуття гумору, завжди вмів підтримати та допомогти.

У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на північно-слобожанському напрямку у складі 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України, а також на донецькому напрямку у складі 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона Калина» Національної гвардії України.

У 2025 році Роман Скобельський став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2025 році Роман Скобельський став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

За віддану службу герой нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Життя воїна обірвалося 27 травня 2025 року. Лише через понад рік захисник повернувся додому на вічний спочинок – поховали Романа Скобельського 2 липня 2026 року на Ряснянському кладовищі у Львові.

У захисника залишилися сестра та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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