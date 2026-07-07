Понад рік вважався зниклим без вісти. Згадаймо Романа Скобельського
У 2025 році Роман Скобельський став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Скобельського.
Життя воїна обірвалося 27 травня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.
Роман Скобельський народився 26 грудня 1990 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №92 м. Львова. Згодом здобув професії слюсаря з ремонту автомобілів та електрогазозварювальника у Вищому професійному училищі №63 м. Львова.
Працював зварювальником в акціонерному товаристві «Українська залізниця».
Зі слів рідних, Роман любив подорожувати, рибалити та збирати гриби. Був спокійною, працьовитою, доброю й позитивною людиною, мав гарне почуття гумору, завжди вмів підтримати та допомогти.
У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на північно-слобожанському напрямку у складі 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України, а також на донецькому напрямку у складі 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона Калина» Національної гвардії України.
За віддану службу герой нагороджений медаллю «Ветеран війни».
Життя воїна обірвалося 27 травня 2025 року. Лише через понад рік захисник повернувся додому на вічний спочинок – поховали Романа Скобельського 2 липня 2026 року на Ряснянському кладовищі у Львові.
У захисника залишилися сестра та родина.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
Коментарі — 0