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10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні святкують Всесвітній день Лева
фото: depositphotos.com

Сьогодні не слід лінуватися, інакше не буде грошей

10 серпня відзначається День оновлення біографії, Міжнародний день біодизеля та Всесвітній день Лева. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Лаврентія.

День оновлення біографії

10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

Сьогодні, 10 серпня, саме час задуматися про те, як ви презентуєте себе світові. Ваша біографія – це не просто сухий перелік фактів, це ваша історія, ваші досягнення та амбіції. На перший погляд, трохи дивна ідея для святкування. Але оновлювати свою автобіографію, наприклад в соцмережі чи резюме, дуже важливо. Це дозволить підкреслили зміни, що відбулися, нагадати про свої нові досягнення, та спонукає переоцінити себе, продумати шляхи для зростання.

Це свято було створене для того, щоб нагадати людям про важливість оновлення своєї біографії та особистої інформації на різних платформах. Хоча ідея оновлення онлайн-біографії здається сучасною, концепція резюме має глибоке історичне коріння. Вважається, що Леонардо да Вінчі створив перше письмове резюме у 1482 році, коли він надіслав листа з детальним описом своїх навичок та досвіду регенту в Мілані. Ця спроба, хоча й не принесла успіху в отриманні роботи, поклала початок структурованій самопрезентації при влаштуванні на роботу.

У 16 столітті Ральф Агас, землевпорядник з Англії, удосконалив концепцію Да Вінчі, зробивши резюме більш детальним і легким для читання. Ця еволюція заклала основу сучасної структури резюме, яку ми знаємо сьогодні. До 20-го століття резюме стало стандартною вимогою при прийомі на роботу, а цифрова ера 21-го століття перенесла резюме та біографії в онлайн-сферу.

Міжнародний день біодизеля

10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Це свято було започатковане для привернення уваги до поновлюваних джерел енергії, зокрема біодизеля, який є екологічно чистим паливом. Біодизель виробляється з рослинних олій або тваринних жирів і має значно менший вплив на навколишнє середовище порівняно з традиційним дизельним паливом. Він швидко розкладається в природі, зменшує викиди окису вуглецю та сажі. Цей день також відзначає запуск першого дизельного двигуна, який працював на арахісовій олії, що відбувся 10 серпня 1893 року.

Всесвітній день лева

10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

Сьогодні, 10 серпня, світ відзначає Всесвітній день лева, свято, створене організацією Big Cat Rescue для підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються ці чудові тварини. Леви, колись володарі величезних територій Африки та Азії, сьогодні опинилися на межі зникнення.

Втрата природного середовища існування, браконьєрство, незаконна торгівля та конфлікти з людьми призвели до катастрофічного скорочення популяції левів. За останні десятиліття їхня кількість зменшилася на понад 40%.

Всесвітній день лева – це нагода не лише помилуватися величчю та красою цих тварин, але й замислитися над тим, як ми можемо допомогти їм вижити. Підтримуючи організації, що займаються захистом левів, поширюючи інформацію про їхню важливість для екосистеми та виступаючи проти жорстокого поводження з ними, ми можемо зробити свій внесок у збереження цих чудових створінь для майбутніх поколінь.

Яке сьогодні релігійне свято

10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 4

Сьогодні, 10 серпня, православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лаврентія, архідиякона Римської Церкви, який жив у III столітті. Лаврентій народився в Іспанії, але більшу частину свого життя провів у Римі, де служив під керівництвом Папи Сикста II.

Під час гонінь на християн, розпочатих імператором Валеріаном, Лаврентій був заарештований та засуджений до смерті. Перед своєю мученицькою кончиною він роздав церковне майно бідним, чим викликав гнів римського префекта. Лаврентія піддали жорстоким тортурам, але він залишився непохитним у своїй вірі та помер, ставши символом мужності та відданості християнським ідеалам.

Святий Лаврентій вважається покровителем бібліотекарів, кухарів, пожежників та бідних. У народі його також шанують як захисника від вогню та хвороб. У цей день віряни звертаються до святого з молитвами про допомогу у зціленні від хвороб, про захист від бідності та про зміцнення віри.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна лаятися, сперечатися, підвищувати голос.
  • Забороняється ділитися з іншими своїми планами.
  • Не слід лінуватися, інакше не буде грошей.

Народні прикмети

  • Спокійна вода у водоймі вказує на теплі осінь та зиму;
  • спекотна погода – до дощової осені;
  • погожий та теплий день – можете рибалити до кінця літа;
  • сильні дощі – осінь буде затяжною.

Пам’ятні події 10 липня

  • 519 – Фернан Магеллан розпочинає своє перше навколосвітнє плавання;
  • 1664 – Османська імперія та Священна Римська імперія складають Вашварський мир;
  • 1678 – Франція та Нідерланди підписують Німвегенські мирні договори;
  • 1793 – Лувр відкривається для публіки;
  • 1819 – латиноамериканський борець за незалежність від Іспанії Сімон Болівар займає столицю Колумбії Боготу;
  • 1821 – Міссурі стає 24-м штатом США;
  • 1846 – на гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкривають першу науково-дослідну установу США – Смітсонівський інститут;
  • 1876 – в Онтаріо (Канада) роблять перший у світі міжміський телефонний дзвінок;
  • 1945 – Японія оголошує про свою капітуляцію;
  • 1966 – у США зупиняють випуск банкноти 2 долари;
  • 1995 – українка Інесса Кравець встановлює в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку – 15 м 50 см;
  • 2012 – набуває чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Афанасій, В'ячеслав, Роман.

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Теги: свято православна церква Україна церква свята

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10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
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