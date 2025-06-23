Моніторингова місія IAC ISHR виявила порушення у справі Богуслаєва

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави майно В’ячеслава Богуслаєва ще у 2021 році

Експерти моніторингової місії IAC ISHR зазначили, що дії сторони обвинувачення викликають серйозне занепокоєння

У розгляді справи проти колишнього гендиректора «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва експерти моніторингової місії IAC ISHR виявили затягування судового процесу. Про це зазначив адвокат Степан Тесля. За його даними, також було встановлено відсутність належної підготовки сторони обвинувачення та ігнорування вразливого стану підозрюваного, який має інвалідність і перебуває під вартою понад 3,5 роки. Як йдеться у висновках Моніторингової місії IAC ISHR, такі дії створюють ризики порушення статей 3 та 6 Європейської конвенції з прав людини.

«Експерти моніторингової місії IAC ISHR зазначили, що дії сторони обвинувачення викликають серйозне занепокоєння. Фактичне затягування процесу через невмотивовану неявку свідків без пояснень, а також очевидна відсутність належної підготовки, створюють ризики порушення статей 3 та 6 Європейської конвенції з прав людини, особливо в контексті вразливого стану підозрюваного», – йдеться у документі.

У висновках додається, що це дає обґрунтовані підозри у зловживанні механізмом тримання під вартою як засобом психологічного чи фізичного тиску.

Комісія наполягає, що Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що навіть у межах кримінального провадження держава зобов’язана забезпечити особі ефективний доступ до суду та повагу до людської гідності.

«Важливо підкреслити, що у контексті справи Богуслаєва В.О., враховуючи його вік, стан здоров’я та інвалідність, пасивність сторони обвинувачення створює не лише процесуальні загрози, але й викликає підозри у зловживанні механізмом тримання під вартою як засобом психологічного чи фізичного тиску. Такі дії можуть бути несумісними з принципами правової визначеності, ефективного захисту та гуманного поводження», – йдеться у висновках.

Зазначається, що експерти моніторингової місії IAC ISHR рекомендують здійснювати подальший регулярний моніторинг справи з особливим акцентом на забезпеченні ефективного доступу до правосуддя та недопущенні непропорційного впливу на особу внаслідок процесуальних зволікань.