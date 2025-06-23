Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Моніторингова місія IAC ISHR виявила порушення у справі Богуслаєва

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Моніторингова місія IAC ISHR виявила порушення у справі Богуслаєва
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави майно В’ячеслава Богуслаєва ще у 2021 році
фото: rbc.ua

Експерти моніторингової місії IAC ISHR зазначили, що дії сторони обвинувачення викликають серйозне занепокоєння

У розгляді справи проти колишнього гендиректора «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва експерти моніторингової місії IAC ISHR виявили затягування судового процесу. Про це зазначив адвокат Степан Тесля. За його даними, також було встановлено відсутність належної підготовки сторони обвинувачення та ігнорування вразливого стану підозрюваного, який має інвалідність і перебуває під вартою понад 3,5 роки. Як йдеться у висновках Моніторингової місії IAC ISHR, такі дії створюють ризики порушення статей 3 та 6 Європейської конвенції з прав людини.

«Експерти моніторингової місії IAC ISHR зазначили, що дії сторони обвинувачення викликають серйозне занепокоєння. Фактичне затягування процесу через невмотивовану неявку свідків без пояснень, а також очевидна відсутність належної підготовки, створюють ризики порушення статей 3 та 6 Європейської конвенції з прав людини, особливо в контексті вразливого стану підозрюваного», – йдеться у документі.

У висновках додається, що це дає обґрунтовані підозри у зловживанні механізмом тримання під вартою як засобом психологічного чи фізичного тиску.

Комісія наполягає, що Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що навіть у межах кримінального провадження держава зобов’язана забезпечити особі ефективний доступ до суду та повагу до людської гідності.

«Важливо підкреслити, що у контексті справи Богуслаєва В.О., враховуючи його вік, стан здоров’я та інвалідність, пасивність сторони обвинувачення створює не лише процесуальні загрози, але й викликає підозри у зловживанні механізмом тримання під вартою як засобом психологічного чи фізичного тиску. Такі дії можуть бути несумісними з принципами правової визначеності, ефективного захисту та гуманного поводження», – йдеться у висновках.

Зазначається, що експерти моніторингової місії IAC ISHR рекомендують здійснювати подальший регулярний моніторинг справи з особливим акцентом на забезпеченні ефективного доступу до правосуддя та недопущенні непропорційного впливу на особу внаслідок процесуальних зволікань.

IAC ISHR – інформаційно-аналітичний центр Міжнародного товариства прав людини, міжнародна неурядова громадська організація.

Читайте також:

Теги: суд адвокат Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Портнов уособлює для українців слабкість закону й зловісну силу юристів
Спадщина Портнова. Через суд він вимагав зарахувати одного з політиків до лику святих УПЦ
23 травня, 21:25
У санкціях щодо Петра Порошенка закралася помилка: ідентифікаційний код складався із 11 цифр замість 10.
Зайва цифра у санкціях? Порошенко знайшов зачіпку і пішов новим судом проти влади
23 травня, 18:30
Медведчук і Порошенко мають статус обвинувачених
Стало відомо, хто судитиме Порошенка і Медведчука у «вугільній справі»
28 травня, 11:31
Ірина Уханьова втекла до РФ разом з представниками окупаційної влади
Ексголова Вовчанського райсуду Уханьова отримала 15 років в'язниці за держзраду
29 травня, 12:18
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави майно В’ячеслава Богуслаєва ще у 2021 році
Богуслаєву 22 раз продовжили строк тримання під вартою
2 червня, 18:30
У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав повністю, але покази давати відмовився
Солдат самовільно покинув службу і категорично відмовився повертатись. Що вирішив суд?
5 червня, 05:35
Шарію заочно присудили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, зокрема і його каналів
Шарія засуджено до 15 років тюрми – вирок суду
4 червня, 18:21
У будинку підозрюваного правоохоронці знайшли меч завдовжки 63 см
В Угорщині арештовано чоловіка, який погрожував відрубати голову Орбану
16 червня, 18:54
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського
Коломойський хотів обʼєднати справи про оскарження санкцій РНБО з Порошенком: рішення суду
19 червня, 19:27

Суспільство

Нацполіція повідомила про стан тіл загиблих військових, переданих Росією
Нацполіція повідомила про стан тіл загиблих військових, переданих Росією
Моніторингова місія IAC ISHR виявила порушення у справі Богуслаєва
Моніторингова місія IAC ISHR виявила порушення у справі Богуслаєва
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей
Поліг при виконанні бойового завдання на Курщині. Згадаймо Дмитра Ігнатова
Поліг при виконанні бойового завдання на Курщині. Згадаймо Дмитра Ігнатова
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 червня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 червня
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
35K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
30K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ
25K
Білоруський опозиціонер Тихановський уперше зробив заяву про Україну

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua