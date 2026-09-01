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Микитась заступився за Мудру в суді та заявив про її «самопожертву»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Микитась заступився за Мудру в суді та заявив про її «самопожертву»
Раніше сама Ірина Мудра під час судового засідання називала Микитася «близькою людиною»
колаж: glavcom.ua

Микитась також назвав Мудру «людиною із великої літери та з кришталевою репутацією»

Колишній народний депутат Максим Микитась під час засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду заступився за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Він назвав її людиною «з великої літери» та заявив, що вона нібито діяла «ціною власної репутації, кар’єри, а, може, навіть і життя», повідомляє «Главком». 

Микитась брав участь у засіданні по відеозв’язку. Звертаючись до суддів, він позитивно охарактеризував Мудру та заявив, що вона гідно представляла Україну на міжнародному рівні.

«Вона більш ніж достойно представляла нашу країну на різних рівнях світової політичної спільноти у боротьбі із російською агресією. Сміливо відстоювала створення світових інституцій майбутніх покарань для злочинців», – сказав Микитась.

Він також назвав Мудру «людиною із великої літери та з кришталевою репутацією». За словами екснардепа, вона має «державну позицію значно більшу, ніж 90 відсотків чиновників разом узятих».

Окремо Микитась заявив, що Мудра нібито намагалася діяти в інтересах держави, навіть ризикуючи власною репутацією та кар’єрою. «Вона відчайдушно й безкорисливо намагалась щось робити ціною власної репутації, кар’єри, а, може, навіть і життя», – наголосив він.

Микитась також заявив, що у разі встановлення порушень закону відповідальність має нести саме він. «Якщо десь і порушено закон, то саме на мені лежить відповідальність і саме я повинен за це відповідати», – сказав екснардеп.

Раніше сама Ірина Мудра під час судового засідання називала Микитася «близькою людиною». Вона заявляла, що він «зрадив її довіру». За словами Мудрої та її захисту, саме Микитась міг записати більшість розмов, які згодом стали підставою для підозри щодо неї.

Нагадаємо, в Україні викрито масштабну схему рейдерського захоплення нерухомості та інших активів юридичних осіб. За даними слідства, до діяльності злочинної організації могли бути залучені чинний та колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та Міністерства юстиції, судді й хакери.

Раніше НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації. За даними антикорупційних органів, у справі фігурують народні депутати, посадовці Офісу президента та інші.

За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

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Теги: корупція в Україні Максим Микитась корупція операція «Форест Гамп»

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