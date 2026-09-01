Микитась заступився за Мудру в суді та заявив про її «самопожертву»

Раніше сама Ірина Мудра під час судового засідання називала Микитася «близькою людиною»

Микитась також назвав Мудру «людиною із великої літери та з кришталевою репутацією»

Колишній народний депутат Максим Микитась під час засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду заступився за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Він назвав її людиною «з великої літери» та заявив, що вона нібито діяла «ціною власної репутації, кар’єри, а, може, навіть і життя», повідомляє «Главком».

Микитась брав участь у засіданні по відеозв’язку. Звертаючись до суддів, він позитивно охарактеризував Мудру та заявив, що вона гідно представляла Україну на міжнародному рівні.

«Вона більш ніж достойно представляла нашу країну на різних рівнях світової політичної спільноти у боротьбі із російською агресією. Сміливо відстоювала створення світових інституцій майбутніх покарань для злочинців», – сказав Микитась.

Він також назвав Мудру «людиною із великої літери та з кришталевою репутацією». За словами екснардепа, вона має «державну позицію значно більшу, ніж 90 відсотків чиновників разом узятих».

Окремо Микитась заявив, що Мудра нібито намагалася діяти в інтересах держави, навіть ризикуючи власною репутацією та кар’єрою. «Вона відчайдушно й безкорисливо намагалась щось робити ціною власної репутації, кар’єри, а, може, навіть і життя», – наголосив він.

Микитась також заявив, що у разі встановлення порушень закону відповідальність має нести саме він. «Якщо десь і порушено закон, то саме на мені лежить відповідальність і саме я повинен за це відповідати», – сказав екснардеп.

Раніше сама Ірина Мудра під час судового засідання називала Микитася «близькою людиною». Вона заявляла, що він «зрадив її довіру». За словами Мудрої та її захисту, саме Микитась міг записати більшість розмов, які згодом стали підставою для підозри щодо неї.

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