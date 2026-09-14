Кравченко заявив, що йому пропонували гарантії недоторканності

Кравченко наголосив, що не збирався відмовлятися від рішень, які, на його думку, вимагали закон і зібрані докази

Генпрокурор стверджує, що в обмін на це від нього вимагали відмовитися від ухвалення підозр

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що представники антикорупційних органів пропонували йому гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр. Про це він сказав у відеозверненні, пише «Главком».

«Стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр», – заявив Кравченко.

За його словами, раніше від ухвалення цих рішень його також політично стримував президент. Кравченко наголосив, що не збирався відмовлятися від рішень, які, на його думку, вимагали закон і зібрані докази.

«Я обіцяв не бути політично зручним і не відмовлятися від рішення, якого вимагають закон і докази», – сказав генпрокурор.

Напередодні Кравченко заявив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. За його словами, йдеться про можливе підроблення офіційних документів, неправомірну вигоду та фіктивне усиновлення.

Також генпрокурор повідомив про іншу підозру щодо особи, близької до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Кравченко стверджує, що це провадження стосується можливого впливу на суддів Вищого антикорупційного суду, неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації.

Водночас Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням та заявив, що не відмовляється від своїх рішень і оцінок.