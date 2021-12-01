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    Тимошенко отримала веселу картину на день народження (фото, відео)

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    27 листопада Тимошенко відсвяткувала день народження - Тимошенко отримала веселу картину на день народження (фото, відео)
    27 листопада Тимошенко відсвяткувала день народження
    фото Вячеслав Ільченко/ Facebook

    На яскравій картині Юлія Володимирівна зображена ще зі своєю коронною зачіскою – косою

    Голова фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко у свій день народження, який святкувала 27 листопада, отримала чимало подарунків, серед яких була картина із зображенням нардепки в образі супервумен. Фото подарунка опубліковано на Facebook-сторінці «Юлія Тимошенко – Прем'єр-міністр України».

    На яскравій картині Юлія Володимирівна зображена ще зі своєю коронною зачіскою – косою та барвистому костюмі супергеройки.

    Судячи з реакції парламентарки, картина їй сподобалася і викликала захоплення.

    Нещодавно соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко, яка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana.

    Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

    Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

    Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

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    Теги: Юлія Тимошенко мистецтво
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    Тимошенко отримала веселу картину на день народження (фото, відео)