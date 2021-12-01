Тимошенко отримала веселу картину на день народження (фото, відео)

На яскравій картині Юлія Володимирівна зображена ще зі своєю коронною зачіскою – косою

Голова фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко у свій день народження, який святкувала 27 листопада, отримала чимало подарунків, серед яких була картина із зображенням нардепки в образі супервумен. Фото подарунка опубліковано на Facebook-сторінці «Юлія Тимошенко – Прем'єр-міністр України».

На яскравій картині Юлія Володимирівна зображена ще зі своєю коронною зачіскою – косою та барвистому костюмі супергеройки.

Судячи з реакції парламентарки, картина їй сподобалася і викликала захоплення.

Нещодавно соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко, яка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana.

Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.