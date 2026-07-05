Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна намагається залучити до війська іноземців, але є проблема – Business Insider

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна намагається залучити до війська іноземців, але є проблема – Business Insider
Україна пропонує іноземцям службу у піхотних і штурмових підрозділах
фото з відкритих джерел

Самих лише високих зарплат для іноземних найманців може бути недостатньо

Україна намагається вирішити проблему нестачі особового складу, пропонуючи іноземним добровольцям вищі зарплати та довші строкові контракти для служби у піхотних і штурмових підрозділах. Водночас успіх цієї ініціативи залежатиме не лише від кількості новобранців, а й від того, чи вдасться переконати їх залишатися на службі довше. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

Як зазначає видання, минулого місяця українська влада представила масштабне оновлення системи грошового забезпечення військовослужбовців. Для піхоти та штурмових підрозділів запроваджуються контракти строком від шести до 14 місяців. Залежно від кількості днів безпосередньої участі в бойових діях середній місячний дохід може становити близько 300 тис. грн, а максимальний – до 460 тис. грн.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що це має зробити службу більш привабливою для іноземців, адже йдеться про «найвищі зарплати у світі для піхоти». Метою є укомплектування іноземцями 30-50% таких посад.

Видання зазначає, що саме піхотні та штурмові підрозділи залишаються одними з найнебезпечніших на фронті. Через постійну загрозу ударів дронів навіть вихід на передові позиції часто становить смертельний ризик, тому високі виплати можуть стати важливим стимулом для нових добровольців.

Утім, як розповів командир добровольчого підрозділу Chosen Раян О'Лірі, проблема полягає не лише у залученні нових людей. За його словами, багато іноземців традиційно сприймають шестимісячний контракт як кінцеву точку служби. До моменту завершення базової підготовки та прибуття до бойового підрозділу в них нерідко залишається лише кілька тижнів для виконання бойових завдань, після чого вони залишають Україну.

Співрозмовники Business Insider також наголошують, що за понад чотири роки повномасштабної війни мотивація добровольців змінилася. Якщо у 2022 році багато хто приїжджав з ідейних чи політичних міркувань, то тепер дедалі більшого значення набувають фінансові умови.

Іноземний боєць із позивним Канте зазначив, що Україна вже конкурує не лише за ідейних добровольців, а й за досвідчених військових на міжнародному ринку. «Якщо ви хочете отримати людей, ви повинні платити», – наголосив він, додавши, що рівень винагороди має бути конкурентним порівняно з іншими гарячими точками світу.

Разом із тим, як наголошує видання, самих лише високих зарплат може бути недостатньо. О'Лірі вважає, що утриманню іноземних військових заважають також обмежений доступ до українських цифрових військових систем і менша кількість повсякденних пільг порівняно з українськими військовослужбовцями. На його думку, держава має забезпечити для іноземців максимально рівні умови служби.

Автор матеріалу зазначає, що в українському війську загалом позитивно оцінюють нові контракти. Зокрема, американський ветеран Чарлі, який нині претендує на службу в 3-му армійському корпусі України, назвав нові умови «позитивними кроками», які мають не лише заохотити іноземців приїжджати до України, а й мотивувати їх залишатися на службі довше мінімального шестимісячного терміну.

 

Нагадаємо, військовослужбовців, які перебувають у війську найдовше, почнуть поступово звільняти зі служби вже до кінця 2026 року. 

12 червня Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров. Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.

Максимальна зарплата військових становитиме 460 тис. грн. Найвищі суми отримуватимуть піхотинці, які воюють на передовій. 

Читайте також:

Теги: міністр зарплата ветеран держава Україна влада Михайло Федоров звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посолка ЄС назвала можливу ціль російського удару по Києву
Кремль почав полювати на дипломатів? Посолка ЄС в Україні зробила гучну заяву після удару по Києву
2 липня, 18:32
Заяву Міністерство закордонних справ оприлюднило після українсько-японських перемовин
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври
1 липня, 14:58
Кінотеатр «Кінопанорама»
Порятунок «Кінопанорами»: у Києві створено петицію проти продажу кінотеатру
30 червня, 17:10
Чим більше ППО перекидають до Москви, тим очевидніше видно справжні пріоритети Кремля
Кого насправді прикриває російське ППО
26 червня, 17:37
Рютте приїхав до Білого дому переконувати Трампа в надійності європейських союзників
Трамп визнав: у Зеленського є козирі
25 червня, 01:11
Нідерланди першими у світі легалізували евтаназію у 2002 році
У Нідерландах медики вперше провели евтаназію дитині до 12 років
24 червня, 14:15
Михайло Косів переконаний: у 1940-х роках українці загинули тому, що себе обороняли; захищали свої свободу, землю, право на життя. А поляки були окупантами
Польська істерика щодо Героїв УПА. Дисидент і нардеп п’яти скликань похвалив Зеленського за реакцію
18 червня, 13:48
У разі блокування однією з держав членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето
Єврокомісія оцінили ризик блокування переговорних кластерів про євроінтеграцію України
8 червня, 19:08
Президент США Дональд Трамп публічно висловив невдоволення ізраїльськими ударами по Бейруту
Ізраїль пообіцяв «потужну» відповідь Ірану після нових ракетних ударів
8 червня, 01:48

Події в Україні

Росію спалює таємний елітний батальйон Сил безпілотних систем – The Times
Росію спалює таємний елітний батальйон Сил безпілотних систем – The Times
Національне військове кладовище пояснило провали біля могил «природнім просіданням ґрунту»
Національне військове кладовище пояснило провали біля могил «природнім просіданням ґрунту»
Сили оборони уразили один із ключових військових аеродромів РФ у Криму
Сили оборони уразили один із ключових військових аеродромів РФ у Криму
У Києві повітряна тривога тривала три хвилини
У Києві повітряна тривога тривала три хвилини
Зеленський привітав воїнів Військово-морських сил із професійним святом
Зеленський привітав воїнів Військово-морських сил із професійним святом
ЗСУ розбили брехню Путіна про «захоплення» Костянтинівки
ЗСУ розбили брехню Путіна про «захоплення» Костянтинівки

Новини

«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
Вчора, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua