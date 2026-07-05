Україна намагається залучити до війська іноземців, але є проблема – Business Insider

Самих лише високих зарплат для іноземних найманців може бути недостатньо

Україна намагається вирішити проблему нестачі особового складу, пропонуючи іноземним добровольцям вищі зарплати та довші строкові контракти для служби у піхотних і штурмових підрозділах. Водночас успіх цієї ініціативи залежатиме не лише від кількості новобранців, а й від того, чи вдасться переконати їх залишатися на службі довше. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

Як зазначає видання, минулого місяця українська влада представила масштабне оновлення системи грошового забезпечення військовослужбовців. Для піхоти та штурмових підрозділів запроваджуються контракти строком від шести до 14 місяців. Залежно від кількості днів безпосередньої участі в бойових діях середній місячний дохід може становити близько 300 тис. грн, а максимальний – до 460 тис. грн.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що це має зробити службу більш привабливою для іноземців, адже йдеться про «найвищі зарплати у світі для піхоти». Метою є укомплектування іноземцями 30-50% таких посад.

Видання зазначає, що саме піхотні та штурмові підрозділи залишаються одними з найнебезпечніших на фронті. Через постійну загрозу ударів дронів навіть вихід на передові позиції часто становить смертельний ризик, тому високі виплати можуть стати важливим стимулом для нових добровольців.

Утім, як розповів командир добровольчого підрозділу Chosen Раян О'Лірі, проблема полягає не лише у залученні нових людей. За його словами, багато іноземців традиційно сприймають шестимісячний контракт як кінцеву точку служби. До моменту завершення базової підготовки та прибуття до бойового підрозділу в них нерідко залишається лише кілька тижнів для виконання бойових завдань, після чого вони залишають Україну.

Співрозмовники Business Insider також наголошують, що за понад чотири роки повномасштабної війни мотивація добровольців змінилася. Якщо у 2022 році багато хто приїжджав з ідейних чи політичних міркувань, то тепер дедалі більшого значення набувають фінансові умови.

Іноземний боєць із позивним Канте зазначив, що Україна вже конкурує не лише за ідейних добровольців, а й за досвідчених військових на міжнародному ринку. «Якщо ви хочете отримати людей, ви повинні платити», – наголосив він, додавши, що рівень винагороди має бути конкурентним порівняно з іншими гарячими точками світу.

Разом із тим, як наголошує видання, самих лише високих зарплат може бути недостатньо. О'Лірі вважає, що утриманню іноземних військових заважають також обмежений доступ до українських цифрових військових систем і менша кількість повсякденних пільг порівняно з українськими військовослужбовцями. На його думку, держава має забезпечити для іноземців максимально рівні умови служби.

Автор матеріалу зазначає, що в українському війську загалом позитивно оцінюють нові контракти. Зокрема, американський ветеран Чарлі, який нині претендує на службу в 3-му армійському корпусі України, назвав нові умови «позитивними кроками», які мають не лише заохотити іноземців приїжджати до України, а й мотивувати їх залишатися на службі довше мінімального шестимісячного терміну.

Нагадаємо, військовослужбовців, які перебувають у війську найдовше, почнуть поступово звільняти зі служби вже до кінця 2026 року.

12 червня Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров. Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.

Максимальна зарплата військових становитиме 460 тис. грн. Найвищі суми отримуватимуть піхотинці, які воюють на передовій.