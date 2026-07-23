Українські меблі стали лідером експорту: куди продавали найбільше
Хмельниччина забезпечила більш ніж половину застрахованого державою експорту
Держава через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувала експорт українських товарів на 7,53 млрд грн за перше півріччя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки та довкілля.
За цей період ЕКА підтримало 40 експортних угод для 33 українських експортерів. Найбільший обсяг застрахованого експорту припав на підприємства Хмельниччини – 4,6 млрд грн, тобто більш ніж половину загальної суми. Серед лідерів також Київ із показником 929,1 млн грн та Чернігівська область – 553 млн грн.
Куди продавали
Застраховані ЕКА товари у першому півріччі поставлялися до 24 країн. Найбільшими ринками збуту стали:
- Німеччина – 1,2 млрд грн;
- Об'єднані Арабські Емірати – 879,3 млн грн;
- Нідерланди – 730,7 млн грн;
- Польща – 704,3 млн грн;
- Угорщина – 677,7 млн грн.
Що продавали
У галузевому розрізі лідерами стали:
- меблева промисловість – 4,6 млрд грн;
- переробка молока та виробництво масла й сиру – 879,3 млн грн;
- допоміжна діяльність у сфері транспорту – 501,9 млн грн;
- виробництво металевих дверей і вікон – 281,8 млн грн;
- виробництво шпалер – 271,2 млн грн.
Експортно-кредитне агентство страхує комерційні та політичні ризики експортних контрактів, що дає українським виробникам змогу залучати фінансування під застраховані поставки навіть в умовах війни. Пріоритет надається несировинному експорту – готовій продукції з доданою вартістю, а не сировині.
Нагадаємо, раніше уряд повідомляв, що держава через Експортно-кредитне агентство компенсує бізнесу частину вартості страхування майна від воєнних ризиків – це вже дозволило першим компаніям знизити вартість страховки з 4,24% до 1,19%.
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