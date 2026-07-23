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Українські меблі стали лідером експорту: куди продавали найбільше

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українські меблі стали лідером експорту: куди продавали найбільше
Застраховані ЕКА товари у першому півріччі поставлялися до 24 країн
фото ілюстративне

Хмельниччина забезпечила більш ніж половину застрахованого державою експорту

Держава через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувала експорт українських товарів на 7,53 млрд грн за перше півріччя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки та довкілля.

За цей період ЕКА підтримало 40 експортних угод для 33 українських експортерів. Найбільший обсяг застрахованого експорту припав на підприємства Хмельниччини – 4,6 млрд грн, тобто більш ніж половину загальної суми. Серед лідерів також Київ із показником 929,1 млн грн та Чернігівська область – 553 млн грн.

Куди продавали

Застраховані ЕКА товари у першому півріччі поставлялися до 24 країн. Найбільшими ринками збуту стали:

  • Німеччина – 1,2 млрд грн;
  • Об'єднані Арабські Емірати – 879,3 млн грн;
  • Нідерланди – 730,7 млн грн;
  • Польща – 704,3 млн грн;
  • Угорщина – 677,7 млн грн.

Що продавали

У галузевому розрізі лідерами стали:

  • меблева промисловість – 4,6 млрд грн;
  • переробка молока та виробництво масла й сиру – 879,3 млн грн;
  • допоміжна діяльність у сфері транспорту – 501,9 млн грн;
  • виробництво металевих дверей і вікон – 281,8 млн грн;
  • виробництво шпалер – 271,2 млн грн.

Експортно-кредитне агентство страхує комерційні та політичні ризики експортних контрактів, що дає українським виробникам змогу залучати фінансування під застраховані поставки навіть в умовах війни. Пріоритет надається несировинному експорту – готовій продукції з доданою вартістю, а не сировині.

Нагадаємо, раніше уряд повідомляв, що держава через Експортно-кредитне агентство компенсує бізнесу частину вартості страхування майна від воєнних ризиків – це вже дозволило першим компаніям знизити вартість страховки з 4,24% до 1,19%.

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Теги: Хмельниччина експорт промисловість держава фінансування страхування

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