Інститут Академії наук вже пів року не може отримати кошти від МОЗ на виготовлення Covid-тестів



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НАН України та Інститут молекулярної біології і генетики НАН України й досі не отримали замовлення від МОЗ України на виготовлення зазначених тест-систем й відповідно не отримали цільового фінансування

Степанов ще в березні цього року заявляв про виділення коштів Інституту на наукове дослідження і на можливість виготовлення і тестування ПЛР-систем

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов ще в березні цього року заявляв про виділення коштів Інституту молекулярної біології і генетики НАН України на наукове дослідження і на можливість виготовлення і тестування ПЛР-систем, але Інститут грошей так і не отримав.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист Національної академії наук.

Зазначається, що у травні МОЗ «поновило переговори» з Інститутом молекулярної біології та генетики щодо виготовлення ПЛР-тестів.

В Академії наук запевняють, що Інститут молекулярної біології і генетики за побажанням МОЗ модернізував тест-системи, зокрема до набору було включено системи виділення вірусної РНК та синтезу КДНК.

НАН України та Інститут молекулярної біології і генетики НАН України й досі не отримали замовлення від МОЗ України на виготовлення зазначених тест-систем й відповідно не отримали з Державного бюджету України необхідного цільового фінансування

Нагадаємо, єдина сума, яку отримав Інститут з бюджету, це 350 тис грн в березні після перерозподілу внутрішніх ресурсів Академії наук для відшкодування вже виготовлених Інститутом за власний рахунок партії тест-систем у кількості 1000 зразків.



Раніше Інститут молекулярної біології НАН підтвердив StateWatch, що може виготовляти до 50 тисяч тестів на тиждень, але не має на це грошей.

У МОЗ повідомили, що за минулу добу проведено 13426 тестувань, 10855 досліджень методом ПЛР, а також 2571 дослідження методом ІФА.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799). Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.