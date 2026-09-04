«Складніше, ніж вважалося»: радник президента Флеш розповів про проблеми з перехоплювачами реактивних шахедів

«Відсоток успішного збиття звичайних шахедів сягав 95-97% і росіяни зрозуміли, що немає сенсу їх далі випускати»

Україна поки не може масово постачати у війська реактивні дрони-перехоплювачі, здатні протидіяти новим швидкісним російським шахедам. Чотири види таких перехоплювачів перебувають на стадії фінального тестування в бойових умовах. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За словами Бескрестнова, поява реактивних шахедів не стала несподіванкою для України. Росія почала змінювати свої ударні безпілотники після того, як українська ППО досягла високої ефективності у знищенні звичайних моделей.

«Ми всі розуміли, що в майбутньому прийде час, коли будуть масово летіти реактивні шахеди. Я багато разів про це казав і попереджав, мабуть, ще рік тому. Чому це було неминуче? Тому що відсоток успішного збиття звичайних шахедів сягав 95-97% і росіяни зрозуміли, що немає сенсу їх далі випускати, бо це – марне витрачання ресурсу», – пояснив радник президента.

Росіяни у відповідь почали збільшувати швидкість своїх БпЛА. Міністерство оборони України ще взимку розпочало роботу з виробниками над створенням реактивних перехоплювачів. Такий спосіб боротьби з новими дронами має бути значно дешевшим за використання зенітних ракет, вартість яких може сягати близько пів мільйона доларів.

Однак створення нових перехоплювачів виявилося складнішим, ніж очікувалося. За словами Флеша, нині Україна має чотири види таких апаратів, але вони ще проходять фінальні випробування безпосередньо в бойових умовах.

«Багато хто з виробників підтвердив, що такі перехоплювачі перебувають у них вже в стадії фінальної готовності. Але з часом з’ясувалося, що ситуація з виробництвом реактивних перехоплювачів важча. У нас є чотири види перехоплювачів, які анонсував новий міністр оборони, але вони зараз у стадії фінального тестування в бойових умовах. Будемо сподіватися, що усе буде добре і нові моделі перехоплювачів дуже швидко потраплять на фронт. Однак поки не можна сказати, що ми вже зараз можемо їх масово поставляти у війська», – зазначив Бескрестнов.

Головною проблемою стала швидкість нових російських безпілотників. Раніше РФ застосовувала реактивні «Герані-3», які розвивали близько 280-300 км/год. Саме з урахуванням таких характеристик українські виробники створювали свої перехоплювачі.

Однак згодом росіяни перейшли до «Гераней-4», які мають більшу швидкість та дальність польоту. За словами Флеша, вони можуть розганятися до 300-500 км/год. Для їхнього ефективного перехоплення український дрон має рухатися ще швидше – приблизно 550-600 км/год.

«Але росіяни також розуміли, що ми працюємо в цьому напрямку, та в якийсь час відмовилися від подальшого виробництва «Гераней-3» на користь «Гераней-4». Вони мають більшу швидкість та дистанцію польоту. І швидкість у 300-400 і навіть 500 км/год стала для нас критичною. Бо перехоплювач такого дрона має рухатися зі ще більшою швидкістю – 550-600 км/год, а це вже абсолютно інші виклики. І знову знадобилося проводити випробування, тестування тощо. У підсумку це виявилося складнішим завданням, ніж вважалося», – розповів радник президента.

Через відсутність масового застосування відповідних перехоплювачів Повітряним силам доводиться знищувати реактивні шахеди іншими засобами – ракетами, гарматами та винищувачами. Саме цим Бескрестнов пояснив потужні вибухи, які останнім часом чують мешканці Києва та області під час роботи протиповітряної оборони.

Водночас ефективність знищення реактивних шахедів залишається високою. За оцінкою Флеша, українські сили збивають понад 80% таких безпілотників. Проблемою залишається висока вартість їхнього знищення нинішніми засобами.

Коли саме Україна зможе перейти до масового застосування дешевших реактивних перехоплювачів, Бескрестнов не уточнив, оскільки противник також стежить за розвитком українських технологій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 3 вересня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, одним із головних питань якого стало прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними шахедами. За словами глави держави, українські виробники вже розробили прототипи, а зараз триває робота над доведенням нової зброї до необхідного рівня ефективності.