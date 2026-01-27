«Це було вперше у світі!». Герой України розповів, як ЗСУ вперше збили «Кинджал»

Американці були вражені тим, як українські військові вперше збили «Кинджал»

Підполковник Повітряних сил ЗСУ В’ячеслав Агеєв разом із своїм підрозділом вперше у світі збив ракету «Кинджал». Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ, пише «Главком».

Військовий В’ячеслав Агеєв поділився історією, як йому разом із військовим вдалося збити ракету «Кинджал». За словами підполковника, все почалося з його відрядження до США для навчання роботи з Patriot (системою протиракетної оборони).

«Це була мрія, у яку ми не вірили. Ми хотіли Patriot багато років – і ось нас направляють на навчання. Трьох місяців виявилося навіть забагато. Після «ручної» радянської техніки, опанувати сучасний комплекс було дуже легко. Через три-чотири тижні я вже дзвонив комбригy: «Командире, ми все знаємо. Забирайте нас в Україну – хочемо воювати», – розповів В’ячеслав Агеєв.

Коли українські військові поверталися до України, американці запитали в них, чи зможе Patriot збити російську балістичну ракету. На це В’ячеслав Агеєв відповів: «Теоретично так. Практично – не знаємо».

У ніч на 4 травня 2023 року росіяни запустили по Україні балістику. «Той Кинджал росіяни запустили по-тихому. Це не був масований обстріл. Це була звичайна тиха ніч. У небі – ні ракет, ні дронів. Аж раптом оперативний каже: «Увімкни «високе», здійснюй пошук. Є інформація про пуск балістики». Оператор побачив на індикаторі відмітку, що рухалася як балістична ціль. Вона стрімко наближалася», – розповів підполковник Повітряних сил ЗСУ.

Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинжал» за допомогою Patriot фото: Повітряні сили ЗСУ

Однак українським військовим вдалося збити ціль за допомогою двох ракет Patriot. Виявилося, що під командуванням В’ячеслава Агеєва військові знищили ракету «Кинджал». Це підтвердили експерти за уламками ракети.

«Це було вперше у світі! Сказати, що всі були приємно здивовані – нічого не сказати. «Аналоговнєтний» «Кинджал»! Неможливо перехопити! Найбільша гордість російського ВПК! А ми його взяли і збили… Росіяни до останнього думали, що в нас на Patriot сидить американський розрахунок. Їхні пропагандисти писали, що Patriot вже в Україні, але там керують американські офіцери, оператори. Звичайно, ми контактуємо з американцями, ділимося досвідом», – поділився підполковник В’ячеслав Агеєв. Він також зазначив, що американці були вражені тим, що нашим військовим вдалося збити «Кинджал» їхнім комплексом Patriot.

В’ячеслава Агеєва відзначили званням Героя України фото: Повітряні сили ЗСУ

В’ячеслав Агеєв навчався у Харківському військовому виші. Після навчання військовий відправився на службу. Спочатку захисник служив у Київській бригаді на командному пункті системи С-300 начальником обслуги. Після 2014 року командиром радіотехнічної батареї заступником командира дивізіону з озброєння. Саме на цій посаді для військового почалось повномасштабне вторгнення. Згодом В’ячеслав Агеєв став командиром дивізіону С-300. 8 лютого 2024 року В’ячеслава Агеєва відзначили званням Героя України.

Нагадаємо, як Повітряні сили ЗСУ опублікували відео з оператором ЗРК Patriot, який збив першу російську гіперзвукову ракету «Кинджал» над Києвом 4 травня 2023 року. Прізвище оператора не називають, зазначено лише його ім'я – Дмитро. Він з'являється на відео з наполовину закритим обличчям.

Раніше «Главком» писав про те, як Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинжал». За даними британської розвідки, згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати покращені можливості ППО України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька «Кинджалів».