Росія розгорнула кампанію з дискредитації Драпатого: що потрібно знати

Російська пропаганда поширює фейкові заяви нібито від імені Михайла Драпатого

Центр протидії дезінформації зафіксував масовану інформаційну атаку на головнокомандувача Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, у Facebook, Threads та на інших платформах масово поширюються фейки, маніпулятивні повідомлення та неперевірені чутки щодо головнокомандувача ЗСУ.

Зазначається, що переважно через бот-акаунти розповсюджується неправдива інформація про нібито конфлікти між генералами, які «ледь не доходять до бійок», «небувалі перевірки, обшуки та аудит у військових частинах», «розформування ТЦК» або «відправку всіх працівників ТЦК на фронт».

У Центрі наголошують, що така схема поширення дезінформації має конкретну мету. «Схема масового поширення подібних матеріалів у соцмережах переслідує мету дискредитувати військове командування, провокувати конфлікти та формувати розкол в Силах оборони України», – йдеться у повідомленні.

Також у ЦПД звернули увагу, що російська пропаганда поширює фейкові заяви нібито від імені Михайла Драпатого. «Розганяючи фейкові заяви від імені Михайла Драпатого, у суспільстві намагаються сформувати завищені очікування та викривлене сприйняття реальності для подальшої дискредитації головкома щодо цих питань», – зазначили у Центрі.

До слова, довкола новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого в соцмережах розгортається чергова хвиля фейків – від вигаданого «аудиту» в армії до сфальшованих сторінок у різних мережах. У Генштабі вважають, що це схоже на сплановану інформаційну операцію проти нового головкома.

Нагадаємо, у мережі X створили фейкову сторінку головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого.

Зауважимо, у ЗМІ та Telegram-каналах почали поширювати новину з посиланням на пост Драпатого у соцмережі Х. У заяві йшлося про те, що Драпатий нібито розпочав аудит у ЗСУ, щоб «чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині».

«Недоторканних» не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання - відповідальність нестимуть усі», – ішлося у повідомленні від імені головкома ЗСУ. Однак виявилося, що цей акаунт є фейковим. У списку офіційних акаунтів Драпатого у соцмережах його немає.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави

Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.