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Ідентифіковано двох росіян, причетних до катування українських полонених

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ідентифіковано двох росіян, причетних до катування українських полонених
Оприлюднено дані двох росіян, які причетні до катувань українських військовополонених
колаж: ГУР

Слідство встановило, що адміністрація колонії №7 створила систему жорстокого поводження з українськими військовополоненими

Встановлено двох російських воєнних злочинців, причетних до  катувань українських військовополонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Йдеться про лікаря колонії №7 В'ячеслава Чєрданцева на прізвисько «Коновал» та в’язня цієї колонії, громадянина РФ Ярослава Кірілова.

Встановлено, що з жовтня 2022 року вказані воєнні злочинці систематично катували українських військовополонених, скоювали щодо них сексуальне насильство, жорстоко принижували людську гідність. У межах розслідування задокументовано випадок зґвалтування військовополоненого стороннім предметом, а також інші епізоди знущань.

Слідство встановило, що адміністрація колонії №7 створила систему жорстокого поводження з українськими військовополоненими, до якої залучала персонал установи та окремих засуджених. Метою катувань було зламати волю полонених, примусити їх до отримання громадянства держави-агресора та схилити до надання неправдивих свідчень.

Крім сексуального насильства, застосовувалися й інші форми катувань: полонених під час «реєстрації» змушували повзти мокрими й оголеними по підлозі, б'ючи їх палицями та електрошокерами; одному з полонених без знеболення вирвали нігтьову пластину; іншим робили ін'єкції невідомих препаратів, що спричиняли сильний біль.

«Хворого полоненого з температурою понад 39 градусів жорстоко побили, а фігурант справи наступив йому на голову, після чого за його вказівкою спільник 20 хвилин тримав потерпілого під холодним душем, продовжуючи побиття. Адміністрація колонії умисно утримувала оголених хворих на коросту разом зі здоровими полоненими, відмовляючи в лікуванні, що спричинило масове поширення хвороби. Замість медичної допомоги хворих позбавляли одягу та тримали в холодних приміщеннях або на вулиці. Доступ до гігієни був обмежений: душ дозволявся раз на тиждень, туалетний папір не видавався», – зауважує розвідка.

Також, за даними розвідки, воєнний злочинець Чєрданцев, наносив на тіла й обличчя бранців зображення статевих органів та непристойні написи розчином діамантового зеленого, давав вказівки охоронцям колонії бити військовополонених. Зокрема, встановлено, що засуджений Кірілов, діючи за вказівками адміністрації колонії, безпосередньо брав участь у катуваннях і психологічному терорі українських військовополонених.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на старшого стрільця Нацгвардії. За даними слідства, перебуваючи у полоні РФ, він знущався з інших полонених українців.

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Теги: ГУР росіяни полон

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