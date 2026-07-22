Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія готує провокації проти НАТО, щоб підставити Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росія готує провокації проти НАТО, щоб підставити Україну
фото: Reuters

Коваленко наголосив, що за операції відповідає Головне розвідувальне управління Росії

Росія готує провокації під чужим прапором проти членів НАТО, щоб підірвати довіру до України. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Росія готує провокації під чужим прапором проти країн НАТО, зокрема може використати дрони, замасковані під українські, для здійснення атак як країн Балтії, так і провокацій проти Польщі, щоб підірвати довіру до України», – йдеться у повідомленні.

Коваленко наголосив, що за ці операції відповідає Головне розвідувальне управління Росії, а також до їх здійснення може бути долучена Служба зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, Росія накопичила значну кількість перехоплених українських безпілотників і може використати їх для провокацій. У зв'язку з цим міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував засідання комітету з питань безпеки Ради міністрів Польщі.

Також президент Латвії Едґар Рінкевич попередив, що Росія може посилити провокації проти балтійських країн, заявивши, що Москва може спробувати перевірити рішучість НАТО.

Читайте також:

Теги: росія НАТО Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постпред України в ООН Андрій Мельник назвав припинення вогню компромісом
Постпред України в ООН звернувся до Кремля: терпіння не безмежне
23 червня, 06:16
Зібралися тікати з Росії? У Москві виник ажіотаж на закордонні паспорти
Зібралися тікати з Росії? У Москві виник ажіотаж на закордонні паспорти
15 липня, 06:28
Спалахнули три резервуари
Атака на нафтобазу в Краснодарському краї: чим важливий об'єкт для РФ
25 червня, 07:31
Місцеві мешканці повідомляють про вибухи й задимлення
Дрони атакували Ногінськ та Електросталь під Москвою: що відомо
18 липня, 05:40
Омський НПЗ
Росія оголосила тривогу в Омську, що за 2,5 тис. км від України
1 липня, 16:59
Українська балістична ракета FP-9 наблизилася до випробувань
Українська балістика наблизилася до нового етапу розробки
2 липня, 13:35
Війна може тривати тижні, місяці або роки, перш ніж якась зі сторін дійде висновку, що подальші бойові дії більше не покращать її становище
Як закінчиться війна в Україні: сценарії від аналітика Kyiv Post
5 липня, 17:46
Навроцький закликав не допустити розколу між Україною і Польщею
Попри суперечки Україна і Польща повинні співпрацювати – Навроцький
8 липня, 10:53
Зеленський обговорив із Трампом та європейськими лідерами роль Китаю у російсько-українській війні
Китай дуже жорстко відреагував на російські ядерні погрози, – Зеленський
9 липня, 21:14

Політика

Росія готує провокації проти НАТО, щоб підставити Україну
Росія готує провокації проти НАТО, щоб підставити Україну
Україно-польське загострення. Депутат-історик пояснив, що його лякає найбільше
Україно-польське загострення. Депутат-історик пояснив, що його лякає найбільше
РФ запускає систему тотального стеження за мігрантами: деталі від розвідки
РФ запускає систему тотального стеження за мігрантами: деталі від розвідки
Уряд Росії визначив, хто отримає бензин першим, а хто – в останню чергу
Уряд Росії визначив, хто отримає бензин першим, а хто – в останню чергу
Америка запустить виробництво українських дронів Magura
Америка запустить виробництво українських дронів Magura
У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу
У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
88K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
80K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua