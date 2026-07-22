Росія готує провокації проти НАТО, щоб підставити Україну

Коваленко наголосив, що за операції відповідає Головне розвідувальне управління Росії

Росія готує провокації під чужим прапором проти членів НАТО, щоб підірвати довіру до України. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Росія готує провокації під чужим прапором проти країн НАТО, зокрема може використати дрони, замасковані під українські, для здійснення атак як країн Балтії, так і провокацій проти Польщі, щоб підірвати довіру до України», – йдеться у повідомленні.

Коваленко наголосив, що за ці операції відповідає Головне розвідувальне управління Росії, а також до їх здійснення може бути долучена Служба зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, Росія накопичила значну кількість перехоплених українських безпілотників і може використати їх для провокацій. У зв'язку з цим міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував засідання комітету з питань безпеки Ради міністрів Польщі.

Також президент Латвії Едґар Рінкевич попередив, що Росія може посилити провокації проти балтійських країн, заявивши, що Москва може спробувати перевірити рішучість НАТО.