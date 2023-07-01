Шоколад суттєво подорожчає? Експерти назвали причину

Незабаром в Євросоюзі набувають чинності правила, що забороняють імпорт какао-бобів, які вирощуються на територіях, де раніше були ліси

Ключовий виробник какао-бобів у світі – Гана, попередила європейських покупців, що вони повинні бути готові платити за боби більше, оскільки продукція, вирощена відповідно до нових вимог ЄС, буде коштувати дорожче. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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«Європейські покупці какао повинні бути готові платити більше за боби, які відповідають європейським правилам сталого розвитку», – йдеться в повідомленні.

Так, з наступного місяця в Євросоюзі набувають чинності правила, що забороняють імпорт какао-бобів, які вирощуються на територіях, де раніше були ліси. Також посилюються заборони щодо використання дитячої праці у ланцюжку постачання цієї продукції.

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Виконання нових правил спричинить додаткові витрати на встановлення систем моніторингу, які дозволять відстежити ланцюжки постачання від ферми до кінцевого виробника.

«Споживач повинен бути готовий заплатити», – заявив головний виконавчий директор ради директорів з питань какао в Гані Джозеф Боаен Айду.

Частково стрибок цін на какао також викликаний зливами в Кот-д’Івуарі та в Гані. На частку цих країн припадає дві третини виробництва какао у світі. Також очікування погодного явища Ель-Ніньйо в екваторіальній частині Тихого океану викликає побоювання щодо стабільності постачань найближчими місяцями.

Як зазначає Bloomberg, лондонські ф’ючерси (домовленість між покупцем і продавцем на постачання продукції, послуги або цінних паперів у майбутньому, з фіксацією вартості на момент укладання угоди – «Главком») на какао піднялися до максимуму з 2016 року на тлі побоювань, що несприятлива погода може посилити поставки.

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Ці додаткові витрати, а також зростання цін на цукор, матимуть прямий вплив на подорожчання шоколаду, пише CBC.

«Повідомлення про зростання цін на какао можуть зробити шоколад трохи менш солодким і трохи дорожчим», – повідомляє CBC з посиланням на доцента Університету Вікторії Софію Карденуто.

Ситуацію погіршує такий фактор, як зниження врожайності какао-бобів у нинішньому сезоні. Як зазначає видання врожаї какао нижче, ніж зазвичай, завдяки зміні погодних умов, хворобам сільськогосподарських культур і сильним дощам. При цьому попит на шоколад із високим вмістом какао стабільно зростає, особливо в Азії.

Як зазначає СВС, більшість компаній розпочали модернізацію, щоб шляхом ефективніших технологій знизити вартість виробництва шоколаду. Але у короткостроковій перспективі це також вплине на його подорожчання.

Нагадаємо, національний поштовий оператор «Укрпошта» підвищує тарифи на пересилання по Україні та за її межами. Нововведення стосується тарифів «Стандарт», «Експрес» та «Документи».

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До слова, лист 72-річного пасажира «Титаніка» продали на аукціоні в Уругваї за $12 тис. Лист датований 11 квітня 1912 року. Уругваєць Рамон Артагаветія Гомес написав його своєму братові і відправив із Ірландії, де «Титанік» зробив останню зупинку перед переходом через Атлантичний океан.

У листі Артагавейтія Гомес сказав своєму братові, що хоче досягти Північної Америки і що його «спокусив» розмір «45 000-тонного пароплава».