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Шоколад суттєво подорожчає? Експерти назвали причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шоколад суттєво подорожчає? Експерти назвали причину
Через какао-боби, вирощені відповідно до нових вимог ЄС, шоколад коштуватиме дорожче
фото з відкритих джерел

Незабаром в Євросоюзі набувають чинності правила, що забороняють імпорт какао-бобів, які вирощуються на територіях, де раніше були ліси

Ключовий виробник какао-бобів у світі – Гана, попередила європейських покупців, що вони повинні бути готові платити за боби більше, оскільки продукція, вирощена відповідно до нових вимог ЄС, буде коштувати дорожче. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Європейські покупці какао повинні бути готові платити більше за боби, які відповідають європейським правилам сталого розвитку», – йдеться в повідомленні.

Так, з наступного місяця в Євросоюзі набувають чинності правила, що забороняють імпорт какао-бобів, які вирощуються на територіях, де раніше були ліси. Також посилюються заборони щодо використання дитячої праці у ланцюжку постачання цієї продукції.

Виконання нових правил спричинить додаткові витрати на встановлення систем моніторингу, які дозволять відстежити ланцюжки постачання від ферми до кінцевого виробника.

«Споживач повинен бути готовий заплатити», – заявив головний виконавчий директор ради директорів з питань какао в Гані Джозеф Боаен Айду.

Частково стрибок цін на какао також викликаний зливами в Кот-д’Івуарі та в Гані. На частку цих країн припадає дві третини виробництва какао у світі. Також очікування погодного явища Ель-Ніньйо в екваторіальній частині Тихого океану викликає побоювання щодо стабільності постачань найближчими місяцями.

Як зазначає Bloomberg, лондонські ф’ючерси (домовленість між покупцем і продавцем на постачання продукції, послуги або цінних паперів у майбутньому, з фіксацією вартості на момент укладання угоди – «Главком») на какао піднялися до максимуму з 2016 року на тлі побоювань, що несприятлива погода може посилити поставки.

Ці додаткові витрати, а також зростання цін на цукор, матимуть прямий вплив на подорожчання шоколаду, пише CBC.

«Повідомлення про зростання цін на какао можуть зробити шоколад трохи менш солодким і трохи дорожчим», – повідомляє CBC з посиланням на доцента Університету Вікторії Софію Карденуто.

Ситуацію погіршує такий фактор, як зниження врожайності какао-бобів у нинішньому сезоні. Як зазначає видання врожаї какао нижче, ніж зазвичай, завдяки зміні погодних умов, хворобам сільськогосподарських культур і сильним дощам. При цьому попит на шоколад із високим вмістом какао стабільно зростає, особливо в Азії.

Як зазначає СВС, більшість компаній розпочали модернізацію, щоб шляхом ефективніших технологій знизити вартість виробництва шоколаду. Але у короткостроковій перспективі це також вплине на його подорожчання.

Нагадаємо, національний поштовий оператор «Укрпошта» підвищує тарифи на пересилання по Україні та за її межами. Нововведення стосується тарифів «Стандарт», «Експрес» та «Документи».

До слова, лист 72-річного пасажира «Титаніка» продали на аукціоні в Уругваї за $12 тис. Лист датований 11 квітня 1912 року. Уругваєць Рамон Артагаветія Гомес написав його своєму братові і відправив із Ірландії, де «Титанік» зробив останню зупинку перед переходом через Атлантичний океан.

У листі Артагавейтія Гомес сказав своєму братові, що хоче досягти Північної Америки і що його «спокусив» розмір «45 000-тонного пароплава».

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Теги: шоколад ціни Європейський союз какао

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