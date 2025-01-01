Туман та сильний вітер: якою буде погода у перший день 2025 року

Вночі та вранці на півдні країни, Вінничині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині місцями очікується туман

Прогноз погоди на 1 січня 2025 року

У середу, 1 січня, в Україні буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі та вранці на півдні країни, Вінничині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині місцями очікується туман.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості західних та місцями в Житомирській області пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, в Криму до 12°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

На Київщині сьогодні також буде хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0-2°, вдень 5-7° тепла.