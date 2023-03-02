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У Дарницькому районі Києва декомунізовано дитячу бібліотеку

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Дарницькому районі Києва декомунізовано дитячу бібліотеку
Київрада перейменувала бібліотеку у Дарницькому районі столиці

Центральну бібліотеку імені Зої Космодем’янської для дітей перейменовано на бібліотеку імені Грицька Бойка

У Дарницькому районі Центральну бібліотеку імені Зої Космодем’янської для дітей перейменовано на бібліотеку імені Грицька Бойка. Таке рішення на пленарному засіданні Київської міської ради підтримали 64 депутати.

Як зазначила депутатка Київської міської ради Вікторія Муха, необхідно позбутись радянських назв, які пов’язані з країною-агресором та тривалий час використовувались як інструмент комуністичної пропаганди, тому прийняте рішення спрямоване на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

«Центральна бібліотека для дітей носила ім’я Зої Космодем’янської як символа радянської пропаганди. У нинішньому Києві, який є символом незламності у боротьбі з російської агресії, неприпустимі наративи тоталітарного минулого. Тому трудовий колектив бібліотеки на загальних зборах прийняв рішення про зміну назви закладу та надіслав клопотання про перейменування зазначеної бібліотеки на честь українського письменника, поета, перекладача та пісняра Грицька Бойка, літературна творчість якого в основному присвячена дітям. Депутатський корпус Київської міської ради підтримує рішення щодо перейменувань міських об’єктів, які пропонує територіальна громада міста Києва. Необхідно позбутись культурологічного впливу авторитаризму на свідомість киян та захищати свою державу від фальсифікації історичних подій. Заклади культури та освіти Києва мають носити імена відомих українців, які зробили вагомий вклад у розвиток України», – наголосила Вікторія Муха.

Депутатка додала, що наша держава має власних героїв, видатних особистостей та визначні події, якими ми можемо пишатися та зробити частиною історії Києва.

До слова, «Київський музей Пушкіна» отримав нову назву.

Нагадаємо, що у Подільському районі вулиці Олексія Терьохіна повернуто історичну назву Троїцько-Кирилівська.

Нещодавно у столиці перейменували вулицю Брестську на честь Франциска Скорини.

Крім того, Київ перейменував проспект і площу Перемоги.

Також у Києві був демонтований пам’ятник генералу Миколі Ватутіну, розташованому у Маріїнському парку. 

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Теги: бібліотека Київ Київрада

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