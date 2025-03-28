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На Чернігівщині дочекався вироку російський агент, що планував убивства військових

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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На Чернігівщині дочекався вироку російський агент, що планував убивства військових
Російський поплічник проведе 15 років за ґратами
фото з відкритих джерел

Завербований ГРУ чоловік сам висловив бажання скоювати теракти проти ЗСУ

На Чернігівщині агент російської розвідки отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Як встановило розслідування, він планував фізичну ліквідацію українських бійців на території регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Для вчинення замахів засуджений планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

Кіберфахівці СБУ затримали російського агента у листопаді 2024-го року за місцем його проживання у Чернігові. За даними слідства, фігурант справи –  45-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ворожих спецслужб через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агент підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію «Укрзалізниці». Також він готував повітряні удари російських окупантів по обласному центру.

Під час подальших контактів з кадровим співробітником російського ГРУ чоловік висловив бажання скоювати теракти безпосередньо проти українських військових.

За матеріалами слідчих та оперативників СБУ суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодекс України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). 

Раніше СБУ затримала у Київській області кількох проросійських інтернет-агітаторів, що виправдовували збройну агресію РФ проти України та воєнні злочини російських військових.

Також «Главком» повідомляв, що у Тернополі була затримана 14-річна школярка. Росіяни завербували її та планували підірвати дівчинку разом з вибухівкою біля місцевого управління поліції.

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Теги: Чернігівщина

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