На Чернігівщині дочекався вироку російський агент, що планував убивства військових

Російський поплічник проведе 15 років за ґратами

Завербований ГРУ чоловік сам висловив бажання скоювати теракти проти ЗСУ

На Чернігівщині агент російської розвідки отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Як встановило розслідування, він планував фізичну ліквідацію українських бійців на території регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Для вчинення замахів засуджений планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

Кіберфахівці СБУ затримали російського агента у листопаді 2024-го року за місцем його проживання у Чернігові. За даними слідства, фігурант справи – 45-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ворожих спецслужб через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агент підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію «Укрзалізниці». Також він готував повітряні удари російських окупантів по обласному центру.

Під час подальших контактів з кадровим співробітником російського ГРУ чоловік висловив бажання скоювати теракти безпосередньо проти українських військових.

За матеріалами слідчих та оперативників СБУ суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодекс України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Раніше СБУ затримала у Київській області кількох проросійських інтернет-агітаторів, що виправдовували збройну агресію РФ проти України та воєнні злочини російських військових.

Також «Главком» повідомляв, що у Тернополі була затримана 14-річна школярка. Росіяни завербували її та планували підірвати дівчинку разом з вибухівкою біля місцевого управління поліції.