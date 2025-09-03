Недооцінене європейське місто дозволяє відвідати три країни за один день  

Місто, де можна побувати в Німеччині, Франції та Швейцарії одночасно

Туристи можуть відвідати три країни менш ніж за добу завдяки цьому незвичайному місту, де сходяться три кордони. Ба більше, тут є місце, де можна пройтися ними за лічені хвилини. Йдеться про Базель, що у Швейцарії, пише «Главком» із посилання на Mirror.

У цьому портовому місті на річці Рейн сходяться кордони Німеччини, Франції та Швейцарії. Насправді, воно й досі є важливим транспортним вузлом між трьома країнами.

Туристам варто відвідати монумент Dreiländereck, який позначає точку сходження трьох кордонів. Звісно, тут є популярний оглядовий майданчик, де можна сфотографуватися, маючи за спиною всі три країни. Також є місце, де можна прогулятися і, теоретично, відвідати всі три напрямки менш ніж за 10 хвилин.

Найпростіший і зазвичай найпопулярніший спосіб оглянути цю місцевість – це річкове таксі або човнова екскурсія, яка часто передбачає зупинку біля монумента. Варто зазначити, що деякі туристи, які шукали Dreiländereck, мали проблеми з пошуком чітких вказівників, тому, якщо ви плануєте туди дістатися, переконайтеся, що у вас є чітка карта та план.

Також варто пам'ятати: точка, де зустрічаються три країни, розташована посеред річки, тому подорож на човні – найкращий спосіб це зробити. Водночас деякі відвідувачі застерігають, що хоч це і цікаве місце для відвідування, воно не є особливо мальовничим.

