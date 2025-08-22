Мандрівники розповіли про свій найгірший кулінарний досвід 

Хакарль – це тухле мʼясо ґренладської акули, національний делікатес Ісландії та одночасно одна з найогидніших страв у світі

Кулінарні враження часто є родзинкою відпустки. Але вони також можуть стати найгіршим моментом, який залишиться в пам'яті на все життя. Про це пише «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Тревел-блогери, чиї розповіді про екзотичні місця та вишукані страви збирають мільйони читачів, вирішили відійти від звичного формату та поділилися своїм досвідом «кулінарних провалів» у подорожах. Вони довели: навіть досвідчені гурмани не застраховані від неприємних сюрпризів.

М'ясо собаки у Китаї

Джемма Найт-Гілані відвідала Китай, коли їй було близько 20 років. Дівчина із задоволенням пробувала все, що їй доводилося бачити у місцевих закладах: локшину, гострі страви, шашлики з різного м'яса тощо.

Якось увечері китайські друзі Джемми запропонували їй скуштувати собаку: вони поставили тарілку з невідомим м'ясом, щоб пожартувати з неї. Але раптом, коли дівчина скуштувала страву, вони вибухнули сміхом: «Ти скуштувала собаку!».

«Побоюючись образити когось, я похитала головою і засміялася разом із ним, але схоже на яловичину м'ясо в роті мало смак попелу, і я ніколи собі цього по-справжньому не пробачила», – зізналася Джемма.

Гнила акула у Ісландії

Ед Гренбі куштував під час подорожей різноманітні страви, і навіть куштував китовий жир у Гренландії. Однак коли він побував в Ісландії, то скуштував найгіршу страву, яку йому колись доводилося їсти.

«Насправді, тільки одна страва коли-небудь мене перемогла: хакарль, ісландський «делікатес», виготовлений з отруйної акули, закопаної в пісок, поки вона не починає гнити», – поділився своєю історією Ед.

Хакарл – це ісландський делікатес, виготовлений з отруйної акули, закопаної в пісок, поки вона не починає гнити

Риба пахне, як пісуар, і на смак приблизно така сама, зазначив чоловік. Офіціант, який приніс йому блюдо, сказав, що навіть ісландці часто цю страву не їдять.

Тайвань і «желейна» курка

Для письменниці Гейзел Плюш найгірша страва в житті стала провісником долі. Під час поїздки до Тайваню їй подали гігантську курку, вкриту товстим шаром сірого желе, що тремтіло, коли господар ресторану ніс її до столу.

«Я знала, що це жахлива помилка. Ця м’ясиста грудка лежала на таці, а я відчувала, що це просто неможливо з’їсти», – згадує Плюш.

Коли вона не змогла змусити себе з'їсти більше двох шматочків, її хлопець мовчки пересунув тацю до себе і почав їсти. «У той момент я зрозуміла, що вийду за нього заміж. Можете залишити свої діаманти та троянди: цей чоловік з’їв курку за мене», – написала Плюш.

Куба і курка із сальмонелою

Гевін Гейнс поїхав зі своєю партнеркою на Кубу, де пара хотіла влаштувати романтичний вечір. Однак одна місцева страва зіпсувала їхні плани.

Для Гевіна Гейнса подорож на Кубу стала кулінарним випробуванням. У романтичному ресторані Гавани йому подали курку, яка мала обвуглений вигляд, але всередині була сирою та «кривавою».

«Всередині це було криваве, сире м'ясо, і море сальмонели», – розповів Хейнс.

Офіціант спочатку стверджував, що м’ясо приготоване, але після його скарг приніс ту саму курку, просто перевернуту. «Ми пішли голодними, без жодних вибачень, заплативши лише за випивку», – заявив він. Зрештою, Хейнс поїхав додому з сильним харчовим отруєнням і внаслідок якого схуд на багато схуд.

Японія і гіганські равлики

Аманда Гайд згадує, як на японському острові Окінава їй довелося їсти гігантських морських равликів, що були розміром з її кулак. «Ми жували, здавалося, годинами, намагаючись проковтнути хрящі без нападів нудоти», – розповіла вона.

Ці молюски (також відомі як мушлі-тюрбани) є делікатесом у Японії

«У кожного є своя межа терпіння. І моє лопнуло, коли я опинилася перед тарілкою з гігантськими морськими равликами, кожен з яких був більший за мій кулак і подавався у своїй раковині, без аромату часнику або олії, щоб приховати його желеподібну консистенцію», – розповіла Аманда.

