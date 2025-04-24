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Росія атакувала Харків та Дніпро

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Харків та Дніпро
У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Ворог цієї ночі застосовує для атак і ракети, і безпілотники

У ніч на 24 квітня Росія атакувала міста України безпілотниками та ракетами. Під удар потрапили Харків та Дніпро. Про це повідомляє «Главком».

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що місто було атаковане ракетами. Мешканці почули серію вибухів.

«Цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів. Наслідки цієї атаки уточнюються. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило», – написав Терехов.

Внаслідок одного з ударів, який прийшовся по Новобаварському району Харкова, вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках.

У Дніпрі пролунало декілька вибухів. Місцеві телеграм-канали писали, що над містом літали ударні БпЛА ворога.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попереджав, що цієї ночі краще не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та подбати про безпеку.

Раніше ми писали, що міський голова Києва повідомив, що у Святошинському районі столиці виникла пожежа в житловому будинку, є руйнування. Під завалами знаходяться люди. Кличко зазначив, що на місці вже працюють рятувальники та медики. У Подільському районі внаслідок падіння уламків загоряння в нежитловій забудові. Є руйнування.

Також відомо, що у Святошинському районі медики госпіталізували трирічну дитину.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє, що Київ зазнає комбінованої атаки. У тому числі від ударів балістичних ракет з різних напрямків.

«В повітряному просторі столиці і на околицях загроза від ворожих БпЛА також зберігається. Зафіксовано і нові пуски ракет стратегічною авіацією ворога. Триває бойова робота розрахунків ППО. І загроза від росіян зберігатиметься протягом найближчих годин», – пише Ткаченко.

Теги: Харків Дніпро Ігор Терехов

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