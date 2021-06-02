Кличко готовий до битви з Офісом президента – Білоцерковець

Соратник Кличка переконаний, що мер Києва знає, як боротися з опонентами та ворогами

Колишній депутат переконаний, що Віталій Кличко знає, як правильно реагувати на безпідставні атаки

Соратник Кличка Дмитро Білоцерковець в інтерв’ю «Главкому» розповів, що мер Києва Віталій Кличко мудро сприймає атаки Банкової.

«Звісно, коли ти будуєш плани, а тебе починають зупиняти, ти сприймаєш це негативно. Але Віталій Володимирович – боєць, він знає, як боротися», – підкреслив колишній депутат.

Білоцерковець додав, що не сумнівається в готовності Кличка до битви. «Ми б дуже її не хотіли, бо в країні і так багато викликів. Але у нас не залишиться іншого вибору, окрім як відстоювати інтереси киян. Ми готові протягнути руку і підставити плече центральній владі, але, якщо нас будуть витискати на протистояння, будемо вимушені боротися», – резюмував Білоцерковець.

Нагадаємо, недавно на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки. 13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Цього тижня Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА. 20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

Також «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього. Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.