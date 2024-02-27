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У Кривому Розі фірма-монополіст заробляє на похоронах військових: розкрито схему

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кривому Розі фірма-монополіст заробляє на похоронах військових: розкрито схему
Сім’ї полеглих платять виділені містом 25 тис. грн готівкою чи скидають на картку приватним підприємцям
фото скріншот відео

У місті організували схему, за якою займатися похованням військових може тільки одна приватна контора

Родини загиблих військових у Кривому Розі платять гроші за поховання приватній фірмі-монополісту. Альтернатив немає, а не платити не можна, навіть якщо труною та іншим необхідним забезпечила військова частина. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Bihus.Info.

За даними журналістів, територіальні центри комплектування направляють родичів полеглих в єдину ритуальну фірму – «Ритуал плюс», яка вимагає навіть тоді, коли їх виділяє військова частина. «Оплату», приймають на приватну картку або ж готівкою.

«Від родин загиблих ми отримали десятки фотографій накладних написаних від руки. Звідси бачимо що послуги надає ФОП Лазаренко. Тобто «Ритуал плюс» це просто вивіска за якою працює ФОП Лазаренко Руслан Валерійович. Це не компанія і не торгова марка, а просто назва співзвучна з назвою міського комунального підприємства», – йдеться у розслідуванні.

Руслану Валерійовичу Лазаренку – 32 роки. Останні три з половиною роки він зареєстрований як фізична особа-підприємець, який надає ритуальні послуги та займається організацією поховань. Під час повномасштабної війни підприємець отримав від міста мільйонні підряди переважно на забезпечення міжміських перевезень тіл загиблих військовослужбовців.

За даними журналістів, ще один фігурант схеми – Андрій Малий. Саме на його приватну банківську картку мали робити платежі ті родини загиблих, які не мали готівки.

«Васільєв Андрій Альбертович – директор того самого комунального підприємства ритуал сервіс плюс Криворізької міськради. Це воно в теорії й мало б отримувати від міста гроші організовуючи поховання загиблих військовослужбовців, а не вдовольнятися крихтами накопачів, але щось пішло не туди чи хтось», – повідомили журналісти-розслідувачі.

На посаді директора комунального підприємства Андрій Васільєв перебуває останні вісім років. У 2020 йшов на місцеві вибори від партії «ОПЗЖ».

У останній декларації чоловік вказав що за 2022 рік, він отримав трохи менше ніж 600 тис. грн. Андрія Васільєва, крім частки у 6,5% у компанії «Токівський кар'єр», яка добуває камінь і вапняк.

А ще Васільєв є членом громадської організації «Спілка працівників ритуальних послуг», неприбуткової організації варто зазначити. Іронічно що попри скромну зарплату і той факт що не комунальне підприємство, а співзвучна йому приватна контора монополізувала у місті ринок військових поховань, статки Васільєва за роки великої війни росли», – резюмують журналісти-розслідувачі.

За даними розслідувачі, у директора КП з'явилася Skoda Kodiaq 2023 року випуску вартістю близько $50 тис.. У його 70-річної матері з'явився новий Volkswagen Touareg. Загалом протягом 2022 та 2023 року у неї з'явився цілий автопарк, серед якого великий Volkswagen Crafter і цілий самоскид FAW.

«Нерухомість матері – це взагалі окрема історія, яка квітла протягом усього терміну перебування сина на посаді директора комунального підприємства. Влітку 2020 року Раїса Васільєва купує квартиру у Кривому Розі. Будинок не новий, але таке помешкання без ремонту коштує від 20 тисяч доларів», – констатують журналісти.

У 2021 році жінка придбала будинок площею 255 м кв., у якому проживає її син разом із родиною. Того ж року жінка, як повідомляють розслідувачі, інвестувала в апартаменти в комплексі «Каліпсо», на березі моря в Одесі. Вартувало це приблизно $100 тис.

У 2022 і 2023 роках Раїса Васільєва придбала в Одесі ще одну квартиру в ЖК «51-ша Перлина». Квартира на 66 м кв. коштувала близько $100 тис. Також жінка придбала паркомісце в «Каліпсо», де інвестувала в апартаменти роком раніше. Окрім цього купила в Кривому Розі частину автостоянки й велике комерційне приміщення майже в центрі міста на більш ніж 300 квадратів. Ціна такого може сягати під 100 тисяч доларів.

«У 2020 Васільєва зареєструвалася як ФОП, і скуповуючи нерухомість займалася, чи, нібито, займалася сільським господарством. Нібито, бо номер телефону вказаний у реєстраційних документах ФОП Васільєвої записаний також і на криворізьку фірму, що займається похованнями. У попередні роки вона на транспортування померлих отримала від міста підрядів на мільйони, а очолював її тоді колишній бізнес-партнер Андрія Васільєва», –резюмують журналісти-розслідувачі.

Під час повномасштабної війни жінка стала співвласницею шести компаній, які займаються будівництвом будинків, орендою житлових і нежитлових приміщень, обслуговуванням наземного транспорту і орендою вантажних автомобілів. За даними журналістів, у кількох компаніях її бізнес-партнером є той самий Руслан Лазаренко – ФОП, якому кошти за поховання несуть родини загиблих військовослужбовців.

Тим часом на Буковині в селі Шебутинці священник місцевої церкви відмовився відчинити двері до вівтаря на похороні бійця ЗСУ Анатолія Харабари та зняти покривало із престолу. Зазначається, що інцидент трапився  селі Шебутинці Дністровського району, коли був запланований похорон бійця ЗСУ Анатолія Харабару. Рідні загиблого домовилися, що храм відкриють для молебня. Панахиду мали служити військові капелани ПЦУ, проте священик Петро православної церкви Московського патріархату заборонив заносити труну у церкву.

Теги: Кривий Ріг військові похорон

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