У Львові затверджено нову відзнаку «Залізний Лев» для оборонців України

Міський очільник Львова заявив, що перші нагородження відбудуться вже незабаром

Львів відтепер має нову почесну відзнаку – «Залізний Лев». Її створили, щоб висловити подяку тим, хто щоденно боронить Україну. Про це повідомив міський глова Львова Андрій Садовий, пише «Главком».

За його словами, відзнака призначена для широкого кола людей, які роблять внесок у захист країни: військових, добровольців, волонтерів, медиків та рятувальників.

«Це не просто знак. Це символ мужності, сили духу і любові до своєї землі», – зазначив Андрій Садовий.

Відзнака буде персоналізованою: для кожної сфери розробили окремий знак із власним символом, який підкреслює унікальний внесок кожної категорії захисників.

Автором ескізу почесної відзнаки є львів'янин Євген Равський, військовослужбовець 103-ї бригади ТрО.

Рішення про офіційне затвердження відзнаки було ухвалено сьогодні, 24 липня, на сесії Львівської міської ради. Перші нагородження відбудуться вже незабаром.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий розповів, чим під час війни займаються п’ятеро його синів та чи підуть вони до війська. Як інформує «Главком», у інтерв’ю lviv24 він розказав, що всі діти навчаються. Так, наймолодший, Антоній, іще школяр. Йосип здобуває робітничий фах у профтехучилищі. Він вирішив стати інсталятором – так тепер називається професія сантехніка.

«Михайло, Тедей та Іван отримують освіту не у Львові, але якщо прийде час, вони всі вертаються», – сказав Садовий.

Мер Львова запевнив, що коли його синам виповниться 25 років, вони не ховатимуться від армії.