У Львові розпочався пластовий рік: відкрито молодіжний простір у будівлі-пам’ятці

У Львові розпочався пластовий рік: відкрито молодіжний простір у будівлі-пам’ятці
Будівлю, яка є пам’яткою початку ХХ століття, вдалося врятувати від знесення та відновити
У Львові відкрили молодіжний простір у відреставрованій Віллі Стецкевича

У Львові розпочалися урочистості з нагоди святкування нового пластового року. У межах події у суботу, 20 вересня, відкрили молодіжний простір і пластову домівку «Вілла Стецкевича». Будівлю, яка є пам’яткою початку ХХ століття, вдалося врятувати від знесення та відновити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Вілла розташована на вулиці Замарстинівській, 213. Тут облаштували сучасний простір для зустрічей, розвитку дітей та молоді. Поруч також створили два спортивні та ігровий майданчики, а також імпровізований амфітеатр. Крім того, у дворі вдалося зберегти яблуневий сад.

У програмі відкриття – екскурсії, презентація діяльності «Пласту» у Львові та лекція-розмова про роль молоді у розвитку міста. Завершить подію Пластова ватра у дворику вілли. На відкриття запрошували всіх охочих, аби ближче познайомитися з новим простором та його майбутньою діяльністю.

