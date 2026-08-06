Перші спрощені переведення розпочалися в ЗСУ: хто і як може оформити

Скористатися процедурою можуть військовослужбовці 16-го та 19-го корпусів, які відповідають умовам експериментальної програми

У Збройних силах України розпочали оформлення перших спрощених переведень військовослужбовців у межах 16-го та 19-го корпусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони.

Йдеться про військових, які подали рапорти на початку тестування, відповідають умовам експериментальної програми та потрапили до встановлених місячних лімітів.

У Міноборони пояснили, що розпорядження про переведення формується автоматично. Після цього командир військової частини, де проходить службу військовослужбовець, має до 20 календарних днів для оформлення необхідних документів та організації переведення.

Експериментальна програма дозволяє військовослужбовцям штатних і приданих підрозділів 16-го та 19-го корпусів змінити місце служби в межах свого корпусу через застосунок Армія+.

Усі етапи розгляду рапорту відображаються безпосередньо в застосунку. Тестування програми триватиме до 24 вересня 2026 року. Перелік військових частин і доступних вакансій оприлюднений на сайті Міноборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони запровадило новий порядок добровільного повернення на службу для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року. Відтепер пройти основні етапи процедури також можна через застосунок Армія+.

Під час оформлення звернення військовослужбовець зможе самостійно обрати військову частину зі списку доступних, вказати бажаний напрямок служби, інформацію про свій досвід та підписати рапорт в електронному форматі.