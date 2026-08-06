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Скандал у Чернівцях: водія автобуса, який образив військових та їхні сім'ї, звільнено

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Скандал у Чернівцях: водія автобуса, який образив військових та їхні сім'ї, звільнено
Водій висловив байдужість до тих, хто перебуває на війні
колаж molbuk.ua

Водій автобуса заявив, що українські військові опинилися на фронті виключно з власної дурості

У Чернівцях звільнили водія автобуса №14, який під час поїздки обзивав українських захисників та нецензурно лаявся на пасажирок. Про це виданню «molbuk.ua» повідомили в управлінні комунікацій та зв'язків з громадськістю Чернівецької міської ради, передає «Главком».

У міськраді зазначили, що одразу непублічно відреагували на ситуацію та зв'язалися з перевізником, назвавши таку поведінку водія абсолютно неприйнятною та такою, що суперечить нормам суспільства. Керманича, який перебував на випробувальному терміні, звільнили через його непроходження.

Одночасно у поліції повідомили, що хоч офіційних звернень від громадян не надходило, правоохоронці вже розпочали перевірку за фактом відео, виявленого в соціальних мережах.

Як відомо, скандальний інцидент стався напередодні, 5 серпня. У мережу потрапили кадри, де водій маршрутки нецензурно висловлювався на адресу захисників України та пасажирок, чиї рідні воюють на фронті. Під час суперечки одна з жінок, виходячи з салону, кинула в керманича пляшкою з водою. У відповідь той пожбурив пляшку назад із такою силою, що розбив скло розташованого поруч пункту обміну валют.

До слова, в Івано-Франківську звільнили водія автобуса №48 після конфлікту з матір’ю загиблого військовослужбовця Віктора Пилипенка. Про інцидент жінка розповіла у соцмережах.

Надія Баланюк заявила, що водій образив її через посвідчення родини загиблого. Жінка користувалася копією посвідчення, оскільки оригінал документа втратила.

Нагадаємо, навесні 2025 року пасажир маршрутки у Львові образив колишню військову Олену Лубенську і пригрозив звернутись до СБУ через пред’явлення посвідчення учасника бойових дій для безоплатного проїзду. Чоловік заявив, що перевірятиме документи. «УБДшниця воно», – вигукнув він.  Після цього Лубенська почала знімати на відео пасажира та зафіксувала конфлікт.

Теги: військові скандал Чернівці автобус

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