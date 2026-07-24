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Порошенко повторив вірусний тренд з TikTok (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українці відреагували на креативність Порошенка
фото: скриншот Іnstagram/petroporoshenko

Петро Порошенко виконав рух тренду «six-seven»

Експрезидент України Петро Порошенко повторив молодіжний тренд із TikTok. Народний депутат вирішив використати його, щоб розповісти про дрони для військових. Про це пише «Главком» із посиланням на допис нардепа в Instagram.

У відео Петро Порошенко показався біля дронів та повторив рухи відомого в мережі тренду «six-seven». Він похитав руками наче, які нагадують рухи, які використовують баскетболісти під час гри. У відео на платформі TikTok частіше підлітки виконують цей рух зі словами англійських цифр «six-seven» (шість-сім).

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Водночас у власній інтерпретації тренду Порошенко так показав частоту роботи дронів, які мають отримати військові ЗСУ. Так-так, ви все правильно зрозуміли – це «six-seven». Саме на таких частотах працюють дрони «Блискавка», які ми передаємо до різних бригад Сил оборони, – зазначив нардеп, додавши до свого підпису веселий емодзі.

Реакція мережі на відео Петра Порошенка була різною. Деякі користувачі оцінили креативність депутата. Інші ж відреагували на це з іронією:

  • «Я в свої 30, коли хочу виглядати своїм для зумерів».
  • «В нашому віці потрібно робити дрони на частотах 6-9».
  • «Краш».
  • «Як завжди сивочолий жару дає».
  • «Петро Олексійович крінжує».

Тренд «six-seven» не має особливого значення. Частіше його використовують для забави. Походження тренду пов'язують із треком американського репера Skrilla «Doot Doot (6 7)», де вперше прозвучала фраза «six, seven», водночас співак зізнався, що не надавав ніякого значення цій фразі.

Вислів знову отримав популярність після того, як під фрагмент пісні підставили відео баскетболіста НБА LaMelo Ball, який показав певні рухи руками. До того ж у пісні звучить «six, seven», а зріст спортсмена становить 6 футів 7 дюймів. Усе це поєднали, і саме так з'явився тренд. До слова, цей тренд повторював Папа Римський Лев XIV під час зустрічі з дітьми у Ватикані. Відео стало вірусним у мережі.

Нагадаємо, після відмови Верховного суду задовольнити позов про скасування санкцій Петро Порошенко зробив заяву та потрапив у курйозну ситуацію. «Порошенко стояковий! І точно це все витерпе», – сказав Порошенко. Користувачі мережі відреагували жартами на слова Порошенка.

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Теги: Петр Порошенко TikTok соцмережі

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