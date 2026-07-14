Несподівана зміна кар'єри. Мексиканський актор дебютував у професійному футболі

Крісто Фернандес зумів здійснити свою дитячу мрію

Крісто Фернандес, який здобув світову популярність завдяки ролі Дані Рохаса у серіалі «Тед Лассо», уперше з'явився на футбольному полі як професійний гравець. Про це повідомляє «Главком».

Втілення мрії у життя

У 35-річному віці Фернандес провів свій перший офіційний матч за американський клуб «Ель-Пасо Локомотив», що виступає в USL Championship – другому за силою дивізіоні США після MLS.

Дебют Фернандеса відбувся у матчі групового етапу USL Cup проти «Нью-Мексико Юнайтед». Нападник з'явився на полі на 79-й хвилині, однак допомогти своїй команді уникнути поразки не зміг, і «Ель-Пасо» поступився з рахунком 0:2. На 87-й хвилині актор також отримав першу жовту картку у професійній кар'єрі після фолу проти воротаря суперників Кріса Шейкса.

Яскрава кар'єра мексиканця

Для Фернандеса цей вихід на поле став здійсненням давньої мрії. У дитинстві він займався футболом у Мексиці та був вихованцем академії клубу «Текос», однак у 15 років отримав серйозну травму коліна, яка поставила хрест на його спортивній кар'єрі. Згодом він присвятив себе акторству, а світове визнання здобув після виходу серіалу «Тед Лассо», де виконав роль життєрадісного форварда Дані Рохаса. Саме його фраза Football is life! стала одним із найвідоміших висловів телепроєкту.

Але любов до футболу Фернандес не полишав. У травні 2026 року після двомісячного перегляду та випробувань він підписав професійний контракт з «Ель-Пасо Локомотив», отримавши шанс повернутися до спорту через два десятиліття після вимушеного завершення юнацької кар'єри.

Після дебютного матчу Фернандес поділився емоціями, зазначивши, що його історія є доказом того, що ніколи не варто відмовлятися від власної мрії. «Ця подорож назад до професійного футболу – про те, що потрібно вірити в себе, йти на ризики та продовжувати слідувати за своїми мріями, незалежно від того, наскільки неочікуваним та звивистим може бути шлях до них», – сказав актор.

Нагадаємо, що у лютому цього року у прокат вийшла стрічка «Гра на перехоплення» про братів Михайленків.