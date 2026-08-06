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У Чернівцях поліція затримала водія, який ображав військових та їхні сім'ї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Чернівцях поліція затримала водія, який ображав військових та їхні сім'ї
Під час конфлікту с пасажирами водій висловив байдужість до тих, хто перебуває на війні
скріншот з відео

Водій автобуса №14 у Чернівцях заявив, що українські військові опинилися на фронті виключно з власної дурості

Співробітники поліції Буковини встановили особу водія автобуса, причетного до конфлікту у громадському транспорті Чернівців. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Чернівецької області.

Ним виявився 49-річний місцевий житель. Подію виявили під час моніторингу соцмереж, після чого правоохоронці одразу розпочали перевірку. До встановлення особи зловмисника долучилися працівники Чернівецького районного управління поліції, обласного Управління СБУ та роти поліції особливого призначення.

Попередньо з'ясовано, що під час рейсу між керманичем та пасажирами виник словесний конфлікт, у ході якого той нецензурно лаявся, поводився агресивно та ображав військовослужбовців. Наприкінці суперечки одна з пасажирок кинула в його бік пластикову пляшку з водою, у відповідь на що водій жбурнув її назад, розбивши скло пункту обміну валют.

Наразі чоловіка відсторонено від виконання службових обов’язків. Відомості за цим фактом дізнавачі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Як відомо, скандальний інцидент стався напередодні, 5 серпня. У мережу потрапили кадри, де водій маршрутки нецензурно висловлювався на адресу захисників України та пасажирок, чиї рідні воюють на фронті. Під час суперечки одна з жінок, виходячи з салону, кинула в керманича пляшкою з водою. У відповідь той пожбурив пляшку назад із такою силою, що розбив скло розташованого поруч пункту обміну валют.

До слова, в Івано-Франківську звільнили водія автобуса №48 після конфлікту з матір’ю загиблого військовослужбовця Віктора Пилипенка. Про інцидент жінка розповіла у соцмережах.

Надія Баланюк заявила, що водій образив її через посвідчення родини загиблого. Жінка користувалася копією посвідчення, оскільки оригінал документа втратила.

Нагадаємо, навесні 2025 року пасажир маршрутки у Львові образив колишню військову Олену Лубенську і пригрозив звернутись до СБУ через пред’явлення посвідчення учасника бойових дій для безоплатного проїзду. Чоловік заявив, що перевірятиме документи. «УБДшниця воно», – вигукнув він.  Після цього Лубенська почала знімати на відео пасажира та зафіксувала конфлікт.

Теги: поліція Чернівці

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