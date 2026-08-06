«Крим може стати повністю ізольованим». Глава Меджлісу розказав про очікування проукраїнських кримчан

«Люди, які очікують на звільнення Криму, не хотіли б ще раз розчаруватися. Як це було в 2023 році»

У Криму залишаються сотні тисяч проукраїнськи налаштованих людей, які за роки окупації не змирилися з російським контролем і продовжують чекати на звільнення. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Там (у Криму, – «Главком») живуть наші люди. І я маю на увазі не тільки кримських татар. Наші – це ті люди, які в межах своїх можливостей намагалися зупинити російську агресію, але їм цього не вдалося. Бо держава тоді була дуже слабка. За 12 років ці люди так і не сприйняли окупацію та здійснюють ментальний спротив. Це сотні тисяч людей, які очікують на звільнення Криму», – зауважив Чубаров.

Голова Меджлісу наголосив, що Україна звільнятиме не лише територію, а й людей, які впродовж років окупації чекали на повернення української влади. Він зазначив, що наразі найбільш вразливими місцями окупованого півострова є логістика та енергетика, на яких і зосереджують зусилля українські військові.

«Крим може стати абсолютно повністю ізольованим. Якщо повністю перекрити логістику та не давати можливості відновлювати генерацію електроенергії, окупаційна влада не зможе утримувати свої структури, якими забезпечується контроль над Кримом. І в першу чергу йдеться про військове угрупування, яке налічує понад 30 тис. осіб», – наголосив голова Меджлісу.

Чубаров додав, що ще два-три місяці тому Меджліс публічно закликав жителів Криму зробити запаси їжі, води та ліків, а також триматися якомога далі від військових об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури. За його словами, кримчан також просили набратися терпіння, адже іншого шляху до звільнення півострова немає.

«І ті люди, з якими ми комунікуємо (а їх не десятки, і не сотні, а набагато більше), це розуміють та усвідомлюють. Однак люди, які очікують на звільнення, не хотіли б ще раз розчаруватися, як це було в 2023 році, коли всі говорили про контрнаступ. Тоді звільнення Криму не сталося. І випробування не можуть бути безкінечними і такими, що люди не зможуть їх витримати. Українська влада також робила відповідні попередження – зокрема, була інформація від представництва президента України в Криму», – наголосив Чубаров.

Голова Меджлісу підкреслив, що настрої серед жителів окупованого Криму різняться. За його словами, ті, хто чекає на звільнення півострова, перебувають у постійному стресі через повітряні тривоги та удари, але готові терпіти нинішні труднощі заради деокупації, хоча й не знають, скільки це ще триватиме.

«Є велика група тих, хто боїться звільнення. Це ті, хто переїхав до Криму і живе там незаконно: вони купили житло чи переселилися, бо чоловіка чи жінку направили туди на роботу. Це не тільки родини військових, а й вчителі, медики, яких Росія заманювала різними програмами на окуповані території. Багато людей вирішили, що Крим тепер – російський, вони тепер – в тривозі і готові терпіти, аби тільки Україна і українські війська не увійшли в Крим. Є «болото» – ті хто, чекає, чим все завершиться, і готові будуть прийняти будь-який розвиток подій. Тобто всі живуть в тривозі, але з протилежними очікуваннями», – підсумував Чубаров.

До слова, у тимчасово окупованому Криму загострилися проблеми з пальним, електроенергією та водопостачанням, а ціни на продукти зросли в кілька разів – через це росіяни, які переїхали на півострів після окупації 2014 року, дедалі частіше повертаються назад до РФ.